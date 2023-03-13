Стартует серия тематических онлайн-лекториев в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости»

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14 марта в 15:00 на площадке региональной общественной организации «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» стартует серия тематических лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». В ходе лекториев будут рассмотрены актуальные вопросы по подготовке «бойцов информационного фронта» в решении государственных задач обеспечения информационной безопасности страны, противостояния информационной агрессии извне, формирования устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление недружественных стран и активное освещение в СМИ и сети Интернет позитивной повестки.

Спикерами лекториев станут региональные и федеральные эксперты в области реализации социальной политики, журналистики, социального проектирования, связей с общественностью и социальной рекламы.

Открытие лектория состоится в формате онлайн-видеоконференции. В качестве федерального спикера выступит Колосова Светлана Валентиновна, президент консалтинговой группы «Старая площадь», кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса «Tоп-10 ведущих коучей России», обладательница наград и премий в профессиональной сфере – «Политические технологии», «Мастер политической̆ рекламы», «Элита PR», «Медиа-менеджер года», «Креативные технологии в PR» и пр.

В открытии также примут участие координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Жичкина Инна Анатольевна, председатель общественного совета федерального информационного проекта «Добрые новости», главный редактор издания «Свежая газета. Культура» Лукьянова Ирина Анатольевна и другие члены оргкомитета проекта.

Фото: департамент информационной политики СО