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Стартует прием заявок для участия в журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области

6 февраля 2025 15:56
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В Самаре определят лучшие творческие работы журналистов.

В понедельник, 10 февраля, стартует прием заявок для участия в журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области. Свои работы могут представить творческие группы официально зарегистрированных средств массовой информации региона до 28 февраля текущего года.

По традиции, номинации конкурса по итогам прошлого года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве.

«Журналисты региональных и муниципальных СМИ очень хорошо знают и чувствуют вопросы развития населенных пунктов, региона в целом. Очень чувствуют мнение людей, их реакцию, – отмечал ранее Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. – Главная задача журналистов – освещать жизнь в регионе «как она есть», создавать объективный информационный поток. А задача регионального Правительства – заниматься развитием, создавать инфраструктуру, генерировать позитивные информповоды. В таком большом регионе, как Самарская область, каждый день происходят сотни событий, которые можно и нужно показывать людям, объяснять возможности, которые у нас есть в спорте, культуре, говорить про достижения наших земляков».

Конкурс будет проводится по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Наука и технологии». В каждом из них выделено две категории: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Лучшие работы в двух категориях будут определены по трем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении и радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект».

«Единство и верность». Важнейшая тема в медиапространстве – спецоперация, героизм наших военнослужащих и поддержка их семей. Участники СВО, в числе которых жители Самарской области, отстаивают суверенитет России, безопасное, благополучное будущее граждан страны, память о поколении Победителей и их достижениях, верность духовно-нравственным ценностям и традициям. Люди гордятся героями и делают все, чтобы поддержать их, проявляя единство и сплоченность. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. Многое делают представители бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные организации, активные и неравнодушные жители.

«Семья и традиции». Еще одно ключевое направление – развитие института семьи, повышение престижа материнства и отцовства, всесторонняя защита детства, демографические программы. Этим вопросам в обществе уделяется самое пристальное внимание. Семейные ценности воспитываются с детства и воплощаются в делах и поступках, в преданности родной стране, в работе ради общего блага.

«Наука и технологии». Для повышения экономической устойчивости страны необходимо обеспечить технологический суверенитет. Особое значение приобретают фундаментальные исследования и перспективные прикладные разработки. Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил, что «приоритеты научно-технологического развития должны быть самым тесным образом связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности, направлены на достижение суверенитета в самом широком смысле слова: государственного, ценностного, индустриального и технологического».

К участию в конкурсе принимаются материалы, вышедшие в телеэфир, опубликованные в газетах и сети Интернет с 1 января по 31 декабря 2024 года. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. В состав жюри вошли представители Союза журналистов России, федеральных информационных агентств, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а также военные корреспонденты, руководители вузов и общественных объединений Самарской области.

Традиционно сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Итоги будут подведены на фестивале «Пресса – 2025» в Самарской области.

Подробные условия подачи заявок и список номинаций отражены в Положении об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области.

Подать заявку на участие в конкурсе по выбранным направлениям можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/673449ff2530c280a2021127.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(846) 214-46-64.

Документы:

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Теги: Самара

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