Стартует первый модуль федерального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Второй старт»

Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Стартует первый модуль федерального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Второй старт»

22 августа 2025 12:30
120
Задача – раскрыть преимущества полученной рабочей профессии, ее специфику в доступной для широкой аудитории форме. 

3-4 октября Самара станет площадкой для проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Это специальная номинация для людей, прошедших переобучение по рабочей профессии. Конкурс проходит по федеральному проекту «Человек труда» национального проекта «Кадры», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

25 августа стартует первый модуль федерального этапа – «Презентация новой профессии: «5 плюсов и возможностей моей новой работы». Задача – раскрыть преимущества полученной рабочей профессии, ее специфику в доступной для широкой аудитории форме.  Презентация может быть проведена в формате мастер-класса, лекции, поста в социальных сетях или публикации материала для СМИ. Верификацией проведения встречи может быть пост на личной странице участника, на странице предприятия или организации, в том числе на базе которой проходила встреча, или региональной службы занятости, публикация в СМИ.

«Сегодня, когда на рынке труда вакансий больше, чем безработных граждан, переобучение по востребованным специальностям приобретает особое значение, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Поэтому так важен опыт людей, которые не побоялись обучиться заново и изменить свою профессиональную траекторию. На федеральном этапе в номинации «Второй старт» мы увидим такие примеры со всей России».

На федеральном этапе Самарскую область представит Алексей Шикида, пожарный ГКУ СО «ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС». 

Победитель федерального этапа получит 1 000 000 рублей. 

 

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Самара

Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
102
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
706
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
705
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1034
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
828
