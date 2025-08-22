Стартует первый модуль федерального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Второй старт»

120

3-4 октября Самара станет площадкой для проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Это специальная номинация для людей, прошедших переобучение по рабочей профессии. Конкурс проходит по федеральному проекту «Человек труда» национального проекта «Кадры», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

25 августа стартует первый модуль федерального этапа – «Презентация новой профессии: «5 плюсов и возможностей моей новой работы». Задача – раскрыть преимущества полученной рабочей профессии, ее специфику в доступной для широкой аудитории форме. Презентация может быть проведена в формате мастер-класса, лекции, поста в социальных сетях или публикации материала для СМИ. Верификацией проведения встречи может быть пост на личной странице участника, на странице предприятия или организации, в том числе на базе которой проходила встреча, или региональной службы занятости, публикация в СМИ.

«Сегодня, когда на рынке труда вакансий больше, чем безработных граждан, переобучение по востребованным специальностям приобретает особое значение, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Поэтому так важен опыт людей, которые не побоялись обучиться заново и изменить свою профессиональную траекторию. На федеральном этапе в номинации «Второй старт» мы увидим такие примеры со всей России».

На федеральном этапе Самарскую область представит Алексей Шикида, пожарный ГКУ СО «ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС».

Победитель федерального этапа получит 1 000 000 рублей.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области