Стартовало обучение участников программы «Время героев»

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Первые 83 человека приступили к занятиям в рамках президентской программы «Время героев», которая готовит профессиональных управленцев для органов власти и госкорпораций из числа участников СВО.

«Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, – лучшие из лучших, - подчеркнул сенатор, член Общественного совета программы «Время героев», Герой России Александр Карелин. - Восемьдесят три участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников – кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых участников – по три ордена Мужества, двадцать человек – Герои России, двадцать девять человек награждены медалью «За отвагу». Каждый из участников отбора на программу обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке. Уверен, что знания, полученные во время программы, общение с единомышленниками добавят к их уникальным особенностям новые возможности к применению для управления развивающимся Российским государством».

Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Запланировано четыре очных модуля обучения, каждый по 30 дней.

«На первый модуль, который сейчас стартовал, мы ставим серьезные задачи, - рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как: стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов. Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций».

Участники прослушали первые лекции. Перед ними выступил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин с лекцией на тему «Новые цели и драйверы роста российской экономики». Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о России в современном мире. Выступление мэра Москвы Сергея Собянина называлось «Москва – прочный тыл армии России». Помощник Президента Владимир Мединский завершил основную образовательную программу лекцией на тему «Уроки истории для будущего России».

«Вы должны понимать, что история не является набором фактов и догм, - отметил Владимир Мединский. — Это всегда вопрос трактовки. Самое главное – понимать систему причинно-следственных связей. Каждого хорошего управленца отличает хорошее знание и понимание истории. Многое повторяется, и хорошо знать, как аналогичные проблемы решались раньше. Опыт предшественников помогает выстраивать собственную модель управления».

Стоит отметить, что обучение начали лишь первые участники программы «Время героев». Остальные присоединятся позже, отбор продолжается. В итоге каждый участник, завершивший тестирование, пройдет обучение, соответствующее его компетенциям.

Те, кто по объективным причинам не завершил отбор и не прошел тестирование, могут сделать это до конца года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии. Адреса и подробности можно найти на официальном сайте проекта.

Фото: пресс-служба проекта «Время героев»