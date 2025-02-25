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Стартовала Всероссийская акция «Ура Победе!»

25 февраля 2025 14:24
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Впервые акция «Ура Победе!» была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020 году, в год 75-летия, в ней приняли участие более 21 млн россиян.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция «Ура Победе!», уже ставшая доброй традицией. Военные песни в мобильных телефонах – ещё одна дань памяти и уважения нашим ветеранам. Масштабный мультимедийный проект продлится до 15 мая 2025 года.   0+

Чтобы принять участие в акции «Ура Победе!», наберите бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню выберите интересующий раздел. Вы сможете:

– узнать подробности об акции;

– прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном;

– установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций: «Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа»; можно также получить ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон и установить их в качестве мелодии звонка;

– получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.

Акцию проводят основные мобильные операторы – МТС, «Билайн», «Мегафон», T2 – при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Впервые акция «Ура Победе!» была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020 году, в год 75-летия, в ней приняли участие более 21 млн россиян.

Об этой и других акциях в рамках празднования юбилея Великой Победы подробнее можно узнать на сайте https://www.may9.ru.

Теги: Россия

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