Стартовала регистрация на участие в интеллектуальной онлайн-игре «Высота 102.0»

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Историческую игру, посвященную подвигу советского народа в Сталинградской битве и приуроченную к 80-летию ее окончания, проведет Всероссийское движение «Волонтеры победы».



Игра пройдёт 2 февраля в 12:00 (по мск) на сайте подвиг80.рф. Участники узнают о ключевых событиях легендарной Сталинградской битвы. Ребят ждут вопросы, ответить на которые помогут собственные знания, логика и смекалка.



Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет. Дополнительная информация об игре, а также регистрация на сайте.



Победителей ждут подарки от Волонтёров Победы, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО