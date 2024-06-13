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Стартовал Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей», приуроченный к объявленному Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Году семьи в Российской Федерации.

Конкурс способствует продвижению семейного чтения, возрождению и продолжению семейных традиций, созданию пространства для диалога ребенка и взрослого.

Для участия в Конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором примут участие члены семьи разных поколений: родители, бабушки, дедушки, дети. Семья должна быть задействована в совместном чтении вслух любимого литературного произведения на русском языке. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми любого возраста.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия».

Прием работ проходит с 9 июня по 30 сентября 2024 года, 23:59:59 по московскому времени с использованием Yandex.forms https://forms.yandex.ru/cloud/6657143ec417f30ec8082825/

Возможна запись видеоролика вместе с наставниками, воспитателями. Консультативную помощь при создании видеоролика могут оказать партнеры конкурса. Официальная информация о партнерах размещается на сайте https://want2read.ru в разделе Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей».

Организаторы: Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Ассоциация книгораспространителей России, Российский книжный союз, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». При поддержке: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство Просвещения Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека.

Фото: минкульт СО