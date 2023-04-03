Стартовал региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества»

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Сегодня, 3 апреля 2023 года, во всех регионах-участниках нацпроекта «Производительность труда» стартует региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества».

Конкурс проходит среди компаний нацпроекта, который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Наставничество – крайне актуальный на сегодня инструмент подготовки кадров на предприятии. Он позволяет без создания отдельных корпоративных институтов организовать систему обучения и адаптации новых сотрудников. Чтобы собрать опыт отечественных предприятий по формированию системы наставничества на производстве, в рамках национального проекта «Производительность труда» уже пятый год проходит конкурс «Лучшие практики наставничества». В прошлом году победителями и призерами регионального этапа стали 250 наставников со всей страны», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Предприятия Самарской области всегда активно участвуют в конкурсе. Так, в 2022 году наградами в конкурсе были отмечены АО «Азотремстрой», ООО «Техкомплекс», ООО «Самараавтожгут» и АО «Средне-Волжский Механический Завод».

«В год, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «Годом педагога и наставника», конкурс «Лучшие практики наставничества» приобретает особую значимость. На современном этапе развития страны наставничество может и должно сыграть ключевую роль в подготовке кадров, обеспечении опережающего развития в целом», – прокомментировал министр промышленности и торговли Андрей Шамин.

В этом году по традиции, участники конкурса «Лучшие практики наставничества» представят собственные корпоративные системы и практики наставничества на предприятиях.

«Наставничество является ключевым элементом развития персонала и повышения производительности на предприятиях. Оно способствует созданию здорового конкурентного окружения, где лучшие практики и опыт могут быть обменены взаимно, и это в свою очередь приводит к экономическому росту в регионе», – прокомментировал директор РЦК Константин Серов.

В 2023 году для предприятий-участников национального проекта открыты три номинации: «Прорывные технологии повышения производительности труда»; «Профессиональное развитие молодежи»; «Цифровые инновации на предприятии».

А для наставников на предприятиях, не являющихся участниками национального проекта, в текущем году предусмотрены две специальные номинации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере». Победители регионального этапа будут приглашены к участию во Всероссийском этапе конкурса в четвертом квартале 2023 года.

Обращаем внимание, что награждение победителей 2022 г. запланировано в рамках ежегодного форума «Производительность 360». Он пройдет в Казани в июле этого года.

Прием заявок осуществляется в срок до 28.04.2023 по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 329, департамент машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области. Контактный телефон (846) 334-53-51, e-mail: PivkinaAA@samregion.ru.

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