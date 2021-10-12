Стартовал просветительский проект о детской безопасности "Осторожно, Попадашкин"

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Онлайн-школа «Фоксфорд» создала познавательный музыкальный мультсериал «Осторожно, Попадашкин!», чтобы помочь родителям научить детей вести себя в опасных ситуациях в повседневной жизни. Какие это ситуации по мнению самих родителей, в онлайн-школе выявили в результате опроса среди россиян с детьми 4-10 лет. Выяснилось, что один из самых больших страхов взрослых (за который проголосовало 59% респондентов) — что ребёнок окажется дома один при пожаре. Также родителей волнует, что их дети могут потеряться на улице (30,5% голосов) или решат попробовать на вкус бытовую химию (29,6%).

Опираясь на эту статистику, онлайн-школа «Фоксфорд» при экспертном содействии Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России сделали проект, который призван помочь детям дошкольного и младшего школьного возраста запомнить базовые правила безопасности в окружающем мире. Для реализации выбрали лёгкий, увлекательный формат музыкального мультсериала, чтобы детям было легче воспринимать информацию. Родителям и учителям сериал и тест после каждой серии помогут понятно и корректно объяснять детям материал.

«Безопасность ребёнка — это тема, которая волнует абсолютно всех родителей и преподавателей. Мы как онлайн-школа считаем необходимым не только давать академические знания детям, но и развивать их в вопросах поведения в опасных ситуациях. Онлайн-школа “Фоксфорд” при экспертном содействии Центра экстренной психологической помощи МЧС России создали проект, который поможет взрослым грамотно объяснять малышам основы безопасности. Формат познавательного музыкального мультсериала выбран не случайно: ролики удерживают внимание зрителей, потому что здесь есть и мультипликация, и песни, и увлекательный сюжет», — рассказывает руководитель отдела дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Игорь Трахов.

Познавательный музыкальный мультсериал «Осторожно, Попадашкин!» состоит из пяти обучающих мультиков, соответствующих темам, которые, как оказалось по результатам опроса, вызывают наибольшее беспокойство среди родителей. Иван Попадашкин — главный персонаж проекта, который вечно оказывается героем забавных, но потенциально опасных происшествий. Наблюдая за его приключениями малыш поймёт, как вести себя, если заблудился, случайно поджёг шторы или, например, увидел незнакомца, который идёт по пятам.

В лёгкой песенной форме детям проще воспринимать и запоминать правила поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Формат познавательного музыкального мультсериала с запоминающимся основным мотивом и постоянной коммуникацией между действующими лицами облегчает задачу родителей в объяснении и закреплении информации.