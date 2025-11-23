64

Стартовал приём заявок на участие в III Всероссийском литературном конкурсе «Экология души» на основе творческого наследия писателя и ученого Александра Малиновского. Приём заявок продлится до 1 марта 2026 года, подведение итогов состоится в апреле 2026 года.



Всероссийский литературный конкурс посвящён известному самарскому писателю Александру Малиновскому, творческое наследие которого содержит вневременные ценности и культурные коды, способные оказать позитивное влияние на жизненные установки российского общества.



Ирина Калягина, министр культуры Самарской области:

«Тематика конкурса перекликается с основными мотивами творчества Малиновского, который всегда уделял внимание человеческим чувствам и внутреннему миру личности. Его произведения влияют на формирование глубоких и осознанных взаимоотношений человека с окружающей действительностью. Важно отметить, что подобные конкурсы укрепляют культурные связи между разными регионами России, создают пространство для обмена идеями, что в свою очередь способствует развитию литературного процесса в стране».



Тематика конкурса отражает творчество А.С. Малиновского, произведения которого проникнутые гуманизмом и основанные на традициях русской литературы, воспитывают в человеке духовно-нравственное отношения к окружающему миру.



Более подробная информация об условиях участия размещена на сайте https://mcentr.samgtu.ru/ в разделе "Конкурс".

Фото: минкульт СО