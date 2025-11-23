Я нашел ошибку
Всероссийский литературный конкурс посвящён известному самарскому писателю Александру Малиновскому, творческое наследие которого содержит вневременные ценности и культурные коды, способные оказать позитивное влияние на жизненные установки российского обще
Стартовал приём заявок на участие в III Всероссийском литературном конкурсе «Экология души»
 Артур Чубаркин,полярник, почетный член Русского географического общества, заслуженный путешественник России. Вместе с экспедицией он искал снежного человека на Памире и установил флаг Самарской области на Северном Полюсе.
В Самарской областной библиотеки для слепых состоится встреча с Артуром Чубаркиным
Организаторы мероприятий вблизи образовательных учреждений разъясняли водителям и пешеходам важность использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактические мероприятия с водителями и пешеходами
А Ирина Рогозина, взявшая бронзу на ЧМ, стала серебряным призером чемпионата Европы в категории до 49 кг.
Рафаиль Аюкаев из Самарской области выиграл чемпионат Европы по тхэквондо
Выбор суслика в качестве символа технопарка неслучаен: эти степные зверьки – коренные жители того места, где сегодня располагается «Жигулёвская долина».
Знакомьтесь, Бжик: в Сколково представили маскота технопарка «Жигулёвская долина»
Он погиб в ДТП вечером 21 ноября в Волжском районе у села Дубовый Умет. Там столкнулись три автомобиля — KIA Rio, LADA Granta и LADA Priora. 
В Самаре простились с директором металлургического колледжа Николаем Мальцевым
В следующем матче "Крылья Советов" в Набережных Челнах сыграют с "КАМАЗОМ". Игра состоится в четверг, 27 ноября.
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
В Самаре температура воздуха ночью +2, +4°С, днем прогреется до +8°С. Ветер северо-восточный, юго-восточный 4-11 м/с.
24 ноября в регионе без осадков, местами туман, до +9°С
Стартовал приём заявок на участие в III Всероссийском литературном конкурсе «Экология души»

23 ноября 2025 21:46
64
Всероссийский литературный конкурс посвящён известному самарскому писателю Александру Малиновскому, творческое наследие которого содержит вневременные ценности и культурные коды, способные оказать позитивное влияние на жизненные установки российского обще

Стартовал приём заявок на участие в III Всероссийском литературном конкурсе «Экология души» на основе творческого наследия писателя и ученого Александра Малиновского. Приём заявок продлится до 1 марта 2026 года, подведение итогов состоится в апреле 2026 года.

Всероссийский литературный конкурс посвящён известному самарскому писателю Александру Малиновскому, творческое наследие которого содержит вневременные ценности и культурные коды, способные оказать позитивное влияние на жизненные установки российского общества.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области:
«Тематика конкурса перекликается с основными мотивами творчества Малиновского, который всегда уделял внимание человеческим чувствам и внутреннему миру личности. Его произведения влияют на формирование глубоких и осознанных взаимоотношений человека с окружающей действительностью. Важно отметить, что подобные конкурсы укрепляют культурные связи между разными регионами России, создают пространство для обмена идеями, что в свою очередь способствует развитию литературного процесса в стране».

Тематика конкурса отражает творчество А.С. Малиновского, произведения которого проникнутые гуманизмом и основанные на традициях русской литературы, воспитывают в человеке духовно-нравственное отношения к окружающему миру.

Более подробная информация об условиях участия размещена на сайте https://mcentr.samgtu.ru/ в разделе "Конкурс".

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

