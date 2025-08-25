Стартовал приём заявок на областной конкурс «Молодой учёный»

176

25 августа объявлен старт приёма заявок на областной конкурс для молодых учёных. В конкурсе могут участвовать научные работы студентов (номинация «Студент»), аспирантов и соискателей учёной степени кандидата наук (номинация «Аспирант»), а также кандидатов наук (номинация «Кандидат»), которые проживают в Самарской области и на момент проведения конкурса не достигли возраста 35 лет.

В Самарской области реализуется стратегия, направленная на развитие научно-технологического потенциала региона. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что формирование благоприятных условий для стимулирования инновационной деятельности, поддержки научных исследований и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли является одной из ключевых задач, способствующих устойчивому развитию региона. Для достижения этих целей принимаются меры по созданию благоприятных условий для реализации стартапов и инновационных проектов, а также оказывается поддержка молодым научным кадрам и специалистам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября 2025 года. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва: http://www.ssau.ru/, а также на странице в социальной сети ВКонтакте: vk.com/konkurs_samara.

