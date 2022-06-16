Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»

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К участию в региональном конкурсе компаний «Достояние губернии – 2022» приглашаются организации, работающие на территории Самарской области не менее 3 лет и представляющие различные отрасли рынка. Основные критерии оценки участников – открытость, представленность в регионе и за его пределами, применение инноваций в бизнесе и вклад в развитие родного края.

В 2022 году конкурс «Достояние губернии» проводится по 10 номинациям, в том числе по двум новым: «Креативная индустрия» и «Импортозамещение». Основные отраслевые номинации остались неизменными: «Промышленность»; «Предпринимательство. Малый и средний бизнес»; «Региональное предпринимательство»; «Наука и технологии будущего»; «Агропромышленный комплекс»; «Торговая марка в категории «Товары народного потребления»; «Туризм и индустрия гостеприимства»; «Бренд региона».

Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет, состоящий из числа комиссий региональной Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты региона, представителей правительства Самарской области, профильных ведомств и Самарского областного вещательного агентства, в частности телеканала «Губерния» – одного из организаторов конкурса.

Итоги будут озвучены на церемонии награждения осенью 2022 года. Компании, занявшие 1 место, получат диплом и памятную статуэтку конкурса, которые дают право на использование статуса «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» в рекламно-информационных целях в течение 3 лет. Таким образом планируется привлечь внимание самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повысить инвестиционную привлекательность региона.

Конкурс компаний «Достояние губернии» проводится при поддержке Правительства Самарской области с 2017 года. Организаторами проекта выступают Общественная палата Самарской области, Самарское областное вещательное агентство и телеканал «Губерния».

За 5 лет проведения конкурса 130 компаний получили дипломы финалистов, а 51 компании присвоено почетное звание «Достояние губернии».

Подробную информацию, положение о проведении конкурса, условия участия и форму заявки можно найти на сайтах организаторов www.sovainfo.ru, www.op63.ru.

Заявку на конкурс можно направить до 30 сентября 2022 года.