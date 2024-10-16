Я нашел ошибку
Главные новости:
Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке.
Врач-гастроэнтеролог назвала солянку, грибной и гороховый супы вредными
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сызранский врач, обвиняемый в получении взяток и служебном подлоге, ответит перед судом
В ходе ссоры он нанес соседу смертельные ножевые ранения.
Самарец предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа
За призовые места в личном и командном зачётах состязались около 100 спортсменов в шести весовых категориях.
Команда ГУ МЧС СО завоевала бронзу в соревнованиях по гиревому спорту в ПФО
Фестиваль-конкурс «Союз талантов России» пройдёт с 31 мая по 1 июня 2025 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов.
Стартовал прием заявок участие в XXXI Международном фестивале-конкурсе «Союз талантов России»
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С. Ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы.
17 октября в регионе дождливо, ночью местами -5°С, днем  до +9°С
Сейчас самое время прийти и сделать прививку. Как правило, на формирование достаточного иммунитета и защиты требуется две недели.
Главный педиатр Тольятти пригласила семьи сделать прививки от гриппа
Богатовские огнеборцы два раза за дежурные сутки выезжали на тушение природных пожаров
Богатовские огнеборцы два раза за дежурные сутки выезжали на тушение природных пожаров
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.01
0.91
EUR 105.68
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовал прием заявок участие в XXXI Международном фестивале-конкурсе «Союз талантов России»

16 октября 2024 18:11
124
Фестиваль-конкурс «Союз талантов России» пройдёт с 31 мая по 1 июня 2025 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов.

Фестиваль-конкурс «Союз талантов России» пройдёт с 31 мая по 1 июня 2025 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов при поддержке ГД РФ и министерства культуры России. (5+)

Мероприятие, запланированное в рамках празднования 80-летия Великой Победы, будет направлено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, а также подвигах участников Специальной военной операции, проводимой на территории Украины.

К участию приглашаются солисты и ансамбли детских школ искусств, досуговых центров, домов культуры, хореографических и вокальных студий, любительские и профессиональные оркестры. Возраст участников — от 5 до 35 лет. Для них предусмотрены номинации «Хореография», «Вокал», «Хоры, хоровые ансамбли», «Инструментальное исполнительство», «Мир без границ».

В составе профессионального жюри — заслуженные деятели искусств России, а также ведущие педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, солисты Большого театра России, Кремлёвского балета.

В рамках фестиваля-конкурса ведется образовательная программа по направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство. По окончании обучения руководители творческих коллективов получают Сертификаты дополнительного образования от АНО ПРТИ «Союз талантов» о прохождении мастер-классов от ведущих педагогов России.

1 июня победители примут участие в праздничном гала-концерте «Песни, опалённые войной» и выступят на одной сцене с популярными звездами эстрады.

Заявки принимаются до 15 мая 2025 года. Форму можно заполнить на сайте или направить заявку по электронной почте festival@souztalantov.com.

Подробная информация о фестивале — конкурсе размещена на сайте souztalantov.com

 

 

Фото:  souztalantov.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
268
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
705
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
601
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
15 октября 2024  12:45
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
677
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
565
Весь список