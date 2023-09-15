11 сентября стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
Фестиваль дизайна «Свой формат» - это возможность собрать на одной площадке креативных и перспективных людей для диалога и сотворчества, направленного на образование социокультурного пространства, разработку трендов и интересных проектов.
Организатором фестиваля является Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России».
Организаторы отмечают, что фестиваль - это прежде всего мероприятие, в котором нет соревнований, это демонстрация достижений развитие и пропаганда Российского дизайна, поддержка креативной сферы индустрии дизайна.
Заявки и работы принимают до 30 сентября.
Подробнее в официальной группе фестиваля https://vk.com/club153568244