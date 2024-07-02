Стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение премии главы Самара «Мир равных возможностей»

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Администрация городского округа Самара проводит конкурс на получение премии Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей».

Премия вручается в шести номинациях: «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность»; «Техническое и декоративно-прикладное творчество», «Физическая культура и спорт».

К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории городского округа Самара.

Заявки принимаются до 20 сентября 2024 года по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 63, 3 этаж, каб. 19.

К заявлению кандидат должен приложить следующие документы:

- копия паспорта и СНИЛС;

- анкета;

- автобиография;

- копия справки из бюро МСЭ об установлении инвалидности;

- справка о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского округа Самара (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрации);

- информация о счете кандидата, открытом в кредитной организации;

- копия ИНН;

- документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов), печатные работы, картины, художественные изделия и т.д.;

Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 332-11-03.

Фото: администрация Самары