Стартовал прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году

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К участию в первом конкурсе на предоставление грантов президента в 2023 году приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны.

Подать заявку можно с 1 сентября до 23:30 (по московскому времени) 17 октября.

Информационную кампанию в рамках конкурса открыл семинар, который генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин провел в Красноярске 26 августа. Обучающие мероприятия также запланированы в Ленинградской области, Чеченской Республике, Республике Саха (Якутия), Республике Калмыкия.

Напомним, что ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе можно найти в «центре поддержки» на сайте фонда.

Подробные условия участия можно посмотреть в положении, которое также уже опубликовано на сайте.

Победители конкурса будут определены до 20 января 2023 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля 2023 года.