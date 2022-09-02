Стартовал прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году

К участию в первом конкурсе на предоставление грантов президента в 2023 году приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны.
Подать заявку можно с 1 сентября до 23:30 (по московскому времени) 17 октября.
Информационную кампанию в рамках конкурса открыл семинар, который генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин провел в Красноярске 26 августа. Обучающие мероприятия также запланированы в Ленинградской области, Чеченской Республике, Республике Саха (Якутия), Республике Калмыкия.
Напомним, что ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе можно найти в «центре поддержки» на сайте фонда.
Подробные условия участия можно посмотреть в положении, которое также уже опубликовано на сайте.
Победители конкурса будут определены до 20 января 2023 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля 2023 года.