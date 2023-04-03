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Стартовал первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023»

3 апреля 2023 12:16
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Стартовал первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023»

В Самарской области с 3 по 12 апреля проходит первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023». Целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.

По вопросам лечения или реабилитации наркозависимых звоните по телефону круглосуточной «горячей линии» ГБУЗ «Самарский областной клинический наркологический диспансер» 8(927) 692-16-07.

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