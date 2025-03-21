Стартовал открытый отбор образовательных организаций и программ в проект «Код будущего. Искусственный интеллект»

Победители отбора предоставят онлайн-курсы для нового проекта Минцифры по обучению школьников 8-11 классов и студентов колледжей навыкам в области искусственного интеллекта. Заявки принимаются до 10 апреля 2025 года.
Кто может участвовать в отборе
Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области ИТ и искусственного интеллекта, которые соответствуют требованиям. Отбор проводит федеральный оператор проекта «Код будущего. Искусственный интеллект» Университет 2035.
О проекте
Условия обучения
«Код будущего. Искусственный интеллект» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».