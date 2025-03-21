Стартовал открытый отбор образовательных организаций и программ в проект «Код будущего. Искусственный интеллект»

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Победители отбора предоставят онлайн-курсы для нового проекта Минцифры по обучению школьников 8-11 классов и студентов колледжей навыкам в области искусственного интеллекта. Заявки принимаются до 10 апреля 2025 года.

Кто может участвовать в отборе

Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области ИТ и искусственного интеллекта, которые соответствуют требованиям. Отбор проводит федеральный оператор проекта «Код будущего. Искусственный интеллект» Университет 2035.

О проекте

— В 2025 году на курсах смогут обучиться не менее 75 тыс. школьников и студентов колледжей

— Набор учеников запланирован в мае 2025 года

— Проект является дополнительным направлением программы «Код будущего»

Условия обучения

— Бесплатно для школьников 8-11 классов и студентов колледжей

— Самостоятельное обучение на онлайн-курсах длительностью от 54 часов

— Пройти обучение можно в течение 4 месяцев. Уровень сложности — начальный

— Программы от ведущих цифровых платформ в области ИИ

«Код будущего. Искусственный интеллект» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».