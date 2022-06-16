Стартовал очный этап подготовки специалистов проекта «Профессионалитет»

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В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал очный этап обучения слушателей образовательной программы по подготовке управленческих команд регионов – участников федерального проекта «Профессионалитет».

Федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения Российской Федерации, который стартовал в 2022 году, включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Его цель – создание в системе среднего профессионального образования гибкой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

Участниками программы по подготовке управленческих команд регионов стали 12 представителей Самарской области (в их числе представители Поволжского государственного колледжа и СамГУПС, ПАО «ОДК-Кузнецов», Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и министерства образования и науки Самарской области).

Начавшие обучение команды из регионов представляют образовательно-производственные центры (кластеры), которые готовят специалистов для железнодорожной, фармацевтической, горнодобывающей и химической отраслей, атомной и легкой промышленности, металлургии, сельского хозяйства и машиностроения. В 2022 году в рамках проекта будет создано 70 кластеров путем объединения колледжей и предприятий реального сектора экономики. К 2024 году их количество достигнет 210. Уже с 1 сентября в образовательно-производственных кластерах начнут обучение не менее 150 тысяч студентов со всей страны.

Программа повышения квалификации будет проходить в смешанном формате (очно и онлайн). Все слушатели разделены на три потока, первый уже стартовал 13 июня, второй начнется 16 июня, третий – 19 июня.

Фото из открытых источников