263

Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025», организованный АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России для развития национального проекта «Семья». Подать заявку на участие можно по одному из пяти направлений на платформе ДОЛГОЛЕТИЕ2025.РФ до 25 декабря 2025 года.

К участию в конкурсном отборе приглашаются организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, благотворительные фонды, бизнес, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения, а также физические лица – граждане РФ.

«Повышение качества жизни людей старшего поколения остается важнейшим государственным приоритетом. Сегодня более 14 миллионов старших занимаются творчеством, физической культурой, получают новые знания и помогают другим, – сказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина. – Наиболее эффективные, интересные методики ежегодно выявляются в ходе конкурсного отбора лучших практик активного долголетия и затем тиражируются на всю страну».

На территории Самарской области действует региональная программа «Самарское долголетие», направленная на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей старшего возраста.

«Самарское долголетие» — это современная модель социального обслуживания граждан пожилого возраста, которая представляет пенсионерам возможности для содержательного проведения свободного времени, общения, саморазвития и ведения здорового образа жизни. Программа помогает расширить охват пожилых людей мероприятиями активного долголетия.

Как рассказал директор Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа Александр Постников, пожилые люди сегодня это активные и продвинутые индивиды, которые хотят вести активный образ жизни, сохранить и укрепить здоровье. «Мы сегодня стараемся трансформировать социальную работу под меняющиеся потребности пожилых людей, с целью дать им больше возможностей реализовать себя в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. В настоящее время в наш проект «Самарское долголетие» активно включены более 6 тысяч человек», - подчеркнул Александр Постников.

Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025» направлен выявление и тиражирование лучших практик работы со старшим поколением, отражающих основные принципы и положения Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года.

«Мы проводим отбор лучших практик активного долголетия уже шестой год. Благодаря его участникам формируются новые тренды в работе со старшим поколением, появляются новые инструменты и технологии, которые затем тиражируются в других регионах и обретают новый масштаб. С этого года мы кардинально изменили подход к формированию списка номинаций – теперь отбор построен не на поиске локальных историй успеха по отдельным тематическим блокам, а на системных практиках и комплексных решениях. Исключение составляют инновационные практики, которые решают принципиально новую задачу или предлагают уникальный способ решения текущих задач. А также проекты для мужчин 60+, мы по-прежнему уделяем этому направлению особое внимание и поддерживаем их тиражирование», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Проекты 100 финалистов будут рекомендованы для тиражирования и получат информационную поддержку в СМИ и на ресурсах партнеров конкурса. Победители в номинациях «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» получат дополнительный денежный приз – по 500 тыс. рублей.

Партнерами отбора выступают Комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты Российской Федерации, Российский геронтологический научно-клинический центр имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, АНО «Агентство социальной информации», Благотворительный фонд «Почет», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Альянс «Серебряный возраст» и Коалиция НКО «Забота рядом».

Фото Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа.