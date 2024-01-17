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Стартовал конкурс на открытие корпоративных центров опережающей подготовки

17 января 2024 16:20
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В Самарской области таких предприятий 168.

Побороться за право открыть КЦОП могут все предприятия, которые участвуют в национальном проекте «Производительность труда». В Самарской области таких предприятий 168.

Корпоративный центр опережающей подготовки – это площадка внутри предприятия для обучения команды и разработки корпоративного стандарта профессий. Он позволяет координировать ускоренную профподготовку и объективно оценивать компетенции сотрудников.

Самарские предприятия в числе первых в стране начали открывать корпоративные центры опережающей подготовки. Сейчас в регионе их уже два: на тольяттинском предприятии «Азотремстрой» и «Самарском гипсовом комбинате».

Для участия в отборе необходимо до 20 марта 2024 года подать заявку на сайте - https://kcop.worldskills.ru/register. В течение февраля пройдут брифинги о порядке и этапах конкурса для его участников и органов исполнительной власти, ответственных за реализацию национального проекта «Производительность труда».

В течении полугода эксперты Агентства будут работать на предприятиях-победителях конкурсного отбора. По запросу компаний разработают корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации сотрудников. Компетенции передадут рабочей группе предприятия, которая сможет вести эту работу самостоятельно по любым кадровым направлениям.

«Уже открыто 60 корпоративных центров опережающей подготовки в 30 регионах страны. За три года квалификацию повысили более 2,9 тысяч работников. КЦОП помогает сократить срок адаптации и повысить эффективность обучения сотрудников, оптимизировать непроизводственные потери на рабочем месте. В 2024 году будет отобрано 50 предприятий нацпроекта «Производительность труда» для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

 

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области

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