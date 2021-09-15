Стартовал финальный этап конкурсного отбора в Молодежное правительство Самарской области 

124

13 сентября на базе центра «Лесная сказка» стартовал очный этап конкурсного отбора в Молодежное правительство Самарской области VI созыва.

По инициативе Дмитрия Азарова впервые финальный этап конкурса проходит на протяжении 4 дней в очном формате.

Ключевым мероприятием первого дня стала панельная дискуссия «Молодежное правительство. Образ будущего».

В своем приветственном слове заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев зачитал обращение Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к участникам мероприятия, в котором глава региона выразил уверенность в успешном выстраивании взаимодействия нового состава Молодежного правительства с исполнительной властью губернии. «Молодежное правительство – это площадка, которая позволяет получить поддержку со стороны органов власти в реализации своих задумок, идей, проектов, получить опыт проектной деятельности, командной работы, а также опыт взаимодействия с профильными министерствами», - сказано в обращении.

Право на участие в очном этапе получили 130 наиболее ярких и талантливых представителей молодого поколения, которые прошли многоуровневую систему конкурсного отбора. Всего на участие в конкурсе было подано более двух тысяч заявок.

«Такой формат отбора управленческих команд максимально демократичный, максимально открытый. Он позволяет абсолютно каждому реализовать свои идеи, проекты. Благодаря особому вниманию Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова к Молодежному правительству, у конкурсантов появилась возможность встретиться с министрами, обсудить конкретные проблемы каждого министерства, проектные задачи, которые перед нами стоят. Я уверен, что в новый состав войдут те люди, которые через несколько будут стоять во главе нашего региона», - рассказал Советник Губернатора Самарской области Виктор Кузнецов.

Со своей стороны Сергей Бурцев подчеркнул, что Губернатором Самарской области поставлена задача – провести прозрачный компетентный выбор Молодежного правительства.

«В рамках четырехдневного интенсивна пройдут встречи с известными людьми, панельные дискуссии, мастер-классы, презентации различных спикеров. Конечно же, ключевыми мероприятиями выезда станут оценочные процедуры, которые пройдут по методикам лидеров России. Ребята будут совместно решать различные кейсы, попадать в нестандартные ситуации, а профессиональная группа оценщиков будет фиксировать их навыки решения сложных проблем», - пояснил руководитель департамента по делам молодежи.

Всего 17 ребят удостоятся чести войти в новый состав Молодежного правительства. Но перед экспертами стоит еще одна важнейшая задача – сформировать команду единомышленников Молодежного министерства, не потеряв ни одного участника очного этапа.

«Я очень рада, что в команде участников, претендующих на должность министра социально-демографической и семейной политики Молодежного правительства Самарской области, ребята очень заинтересованные и грамотные. Каждый из них презентовал свой проект и предложения по какому-то определенному направлению, соответствующему реальным потребностям людей. Среди них и реализуемые в настоящее время в министерстве проекты, и те, которые мы только начинаем внедрять, то есть направленные на перспективу», - поделилась министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

В рамках мероприятия председатели Молодежного правительства Ульяновской области и Республики Татарстана поделились своим опытом работы в данном направлении.

Так, председатель Молодежного правительства Республики Татарстан Алла Абросимова рассказала, что в республиканском Молодежном правительстве основными направлениями работы являются представительская, экспертно-аналитическая, проектная, кадровая деятельность.

Председатель Молодежного правительства Ульяновской области Дарья Михайлова отметила, что один из главных секретов успеха – общение на равных. «Молодежные министры – полноценные советники взрослых министров», - заявила она.

Напомним, что Молодежное правительство Самарской области – молодежная совещательная структура. Действует по принципу дублирования – каждый молодежный министр соответствует тому или иному министерству или ведомству Самарской области. Выбирается сроком на 2 года.

Фото: департамент информационной политики СО