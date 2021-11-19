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Стартовал финал регионального конкурса на лучшего работника сферы государственной молодёжной политики

19 ноября 2021 17:08
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В итоге экспертной комиссией отобрано 19 финалистов по 4 номинациям на очную защиту и финал конкурса.

В пятницу, 19 ноября, стартовал финал регионального конкурса на лучшего работника сферы государственной молодёжной политики в Самарской области «Молодежка63».

«Сегодня мы собрались на небольшом, но очень значимом мероприятии. Профессиональная сфера государственной молодёжной политики достаточно компактная. В регионе работают порядка 400 человек, которые реализуют важное дело – работают с подрастающим поколением, формируют те смыслы, с которыми молодые люди идут в социум. О его важности свидетельствует тот факт, что в последнее время со стороны государства молодёжной политике уделяется особое внимание. Только за последний год в данной сфере произошло много значимых изменений. Так, если говорить про федеральный уровень, то принят Федеральный закон «О молодежной политике в РФ», в составе Государственной Думы выделен самостоятельный комитет по делам молодёжи, впервые на Совет при полномочном представителе Президента РФ в ПФО была вынесена тема реализации государственной молодежной политики. На региональном уровне мы видим, как Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поддерживает активную молодёжь, их проекты и инициативы, проводит регулярные встречи со студентами. Расширяется и законодательная база. Например, в этом году Самарской Губернской Думой принят Закон «О государственной поддержке студенческих отрядов Самарской области», - обратился к участникам заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель Департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

В этом году региональный конкурс проходит в третий раз. Традиционно в нём принимают участие руководители и специалисты органов местного самоуправления, учреждений по работе с молодёжью и специалисты по работе с молодёжью образовательных организаций Самарской области.

Следует отметить, что из года в год интерес к конкурсу растёт. Так, если в 2019 году было подано около 20 заявок, то в текущем - уже более 30. 

В рамках отборочного этапа участники направляли свои резюме, видео на тему «Один день из жизни работника с молодёжью», презентации модели реализации государственной молодёжной политики и авторских проектов, проходили тестирование на оценку профессиональных знаний.

В итоге экспертной комиссией отобрано 19 финалистов по 4 номинациям на очную защиту и финал конкурса.

«На конкурсе собираются специалисты, которые работают в муниципалитетах. Конечно же, у каждого из них свои практики реализации государственной молодёжной политики. Участие в конкурсе – это, прежде всего, возможность поделиться опытом, рассказать о своих проблемах, задачах и, может быть, выработать совместные решения», - пояснил Сергей Бурцев.

Так, начальник отдела реализации молодёжных программ «Дом молодёжных организаций» г.о. Новокуйбышевск Даниил Усков принимает участие в конкурсе второй год подряд. В прошлый раз он занял третье место на региональном уровне.

«В этом году я подавал заявку с проектом «Фестиваль молодёжных субкультур», который реализуется на территории города. Фестиваль включает в себя соревновательные этапы, концертную и развлекательную программы. Для меня участие в конкурсе – это проверка себя, своих знаний и умений», - отметил конкурсант.

Заместитель директора «Дом молодёжных организаций» г.о. Отрадный Татьяна Борисенко, опираясь на положительный опыт своих коллег, решила впервые в этом году принять участие.

«В работе с молодёжью важно демонстрировать личный опыт. Когда ты развиваешься сам, когда участвуешь в конкурсах, повышаешь свою квалификацию, дети хотят делать также», - поделилась Татьяна.

Необходимо отметить, что в этом году в рамках финала стартует программа развития для сотрудников сферы государственной молодежной политики. 

Впереди конкурсантов ждет защита плана профессионального развития, комплексное испытание на тему исследования потребностей молодёжи, где эксперты оценят уровень личностных и деловых качеств участников, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента информационной политики СО

 

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