208

Старт созданию Российской ассоциации муниципального спортивного управления дан в Самаре в рамках форума «Россия - спортивная держава».

6 ноября в Самаре в рамках форума «Россия – спортивная держава» под председательством главы города Ивана Носкова состоялось рабочее совещание, объединившее руководителей управлений физической культуры и спорта девяти крупных городов – участников будущей Российской ассоциации муниципального спортивного управления (РАМСУ): Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Красноярска, Ярославля, Сочи, Перми, Уфы и Екатеринбурга.



«Объединение позволит нам обмениваться лучшими муниципальными практиками, взаимодействовать в части проведения спортивных мероприятий, подготовки спортсменов, работы с федеральным центром. Уверен, что география Ассоциации будет расширяться, ведь цели и задачи в плане развития спорта сегодня одинаковы у всех. Развитие массового спорта – это одна из приоритетных задач, которые поставил Президент России Владимир Владимирович Путин. Коллег благодарю за поддержку, уверен, объединение в рамках Ассоциации даст старт новой единой модели развития спорта в наших городах», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Предполагается, что Ассоциация станет единым центром координации муниципального спорта и связующим звеном между Министерством спорта РФ и муниципалитетами, в том числе в части методической и кадровой поддержки. Все города, входящие в Ассоциацию, смогут обмениваться опытом и сотрудничать между собой, совместно решать проблемы и делиться уже существующими практиками. Так, во время встречи участники обменялись опытом развития паралимпийского спорта. Самара, как отметил глава города Иван Носков, готова делиться опытом подготовки спортсменов-паралимпийцев по следж-хоккею и плаванию.



Планируется, что до конца 2025 года создание Российской ассоциации муниципального спортивного управления будет юридически оформлено, а с 2026 года ее участники приступят к работе.

Фото: пресс-служба администрации Самары