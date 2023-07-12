Старт шестому этапу международного ралли «Шелковый путь» был дан в селе Сытовка

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Сегодня, 12 июля, в Красноармейском районе жители 63 региона впервые в истории международного ралли «Шелковый путь» увидели борьбу лучших райдеров и пилотов планеты.



В крупнейшей гонке этого лета участвуют гоночные мотоциклы, легковые автомобили, большие внедорожники и многотонные грузовики. Шестой этап прошел через Красную Поляну Пестравского района и завершился в Саратовской области.



Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля. Спортсмены проедут по 13 регионам Российской Федерации и пересекут три часовых пояса.

Фото: минспорта СО