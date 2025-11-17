Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»

17 ноября 2025 17:57
89
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.

Старший государственный инспектор по маломерным судам и руководитель Жигулевского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Андрей Владимирович Толмачев стал победителем XVII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2025 году в номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.

Оценка конкурсной комиссии охватывала широкий спектр деятельности государственных инспекторов ГИМС. Внимание уделялось как количественным показателям – административной работе, профилактическим мероприятиям, количеству рейдов и патрулирований, числу поднадзорных объектов (баз, стоянок, пляжей), объему предоставленных государственных услуг (регистрация судов и прав собственности, освидетельствования и классификации), так и качеству проверок теоретических и практических навыков управления маломерными судами. Немаловажную роль сыграли и личные качества участников: дисциплинированность, ответственность и исполнительность.

Путь Андрея Толмачева к этой награде был не самым прямым. Окончив Самарскую Гуманитарную Академию по специальности «Юриспруденция» в 2005 году, он несколько лет работал в сферах, не связанных с юриспруденцией. Однако, стремление к работе с людьми и интерес к правовой сфере привели его в 2018 году в Центр ГИМС МЧС России по Самарской области. Начав с должности государственного инспектора по маломерным судам в Тольяттинском инспекторском отделении, Андрей быстро проявил себя.

Благодаря своему трудолюбию, высокой дисциплине и добросовестному отношению к выполнению служебных обязанностей, Андрей Толмачев добился значительных успехов, заняв пост старшего государственного инспектора и руководителя Жигулевского инспекторского участка.

«Выбор профессии – это всегда поиск. Несколько лет я работал в разных сферах, прежде чем найти свое призвание. В ГИМС я пришел в 37 лет, но меня всегда привлекала работа с людьми и юриспруденция. Профилактика безопасности на воде – одно из самых важных и любимых направлений моей работы. Я горжусь тем, что служу в государственной инспекции по маломерным судам, в команде настоящих профессионалов. Эта победа – заслуга всего нашего коллектива», – поделился Андрей Толмачев, рассказали в пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
17 ноября 2025, 18:26
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона. Общество
61
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
17 ноября 2025, 18:15
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Экология
94
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
17 ноября 2025, 17:32
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм. Здравоохранение
99
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
202
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
240
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1559
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1541
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1395
Весь список