Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»

Старший государственный инспектор по маломерным судам и руководитель Жигулевского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Андрей Владимирович Толмачев стал победителем XVII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2025 году в номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.

Оценка конкурсной комиссии охватывала широкий спектр деятельности государственных инспекторов ГИМС. Внимание уделялось как количественным показателям – административной работе, профилактическим мероприятиям, количеству рейдов и патрулирований, числу поднадзорных объектов (баз, стоянок, пляжей), объему предоставленных государственных услуг (регистрация судов и прав собственности, освидетельствования и классификации), так и качеству проверок теоретических и практических навыков управления маломерными судами. Немаловажную роль сыграли и личные качества участников: дисциплинированность, ответственность и исполнительность.

Путь Андрея Толмачева к этой награде был не самым прямым. Окончив Самарскую Гуманитарную Академию по специальности «Юриспруденция» в 2005 году, он несколько лет работал в сферах, не связанных с юриспруденцией. Однако, стремление к работе с людьми и интерес к правовой сфере привели его в 2018 году в Центр ГИМС МЧС России по Самарской области. Начав с должности государственного инспектора по маломерным судам в Тольяттинском инспекторском отделении, Андрей быстро проявил себя.

Благодаря своему трудолюбию, высокой дисциплине и добросовестному отношению к выполнению служебных обязанностей, Андрей Толмачев добился значительных успехов, заняв пост старшего государственного инспектора и руководителя Жигулевского инспекторского участка.

«Выбор профессии – это всегда поиск. Несколько лет я работал в разных сферах, прежде чем найти свое призвание. В ГИМС я пришел в 37 лет, но меня всегда привлекала работа с людьми и юриспруденция. Профилактика безопасности на воде – одно из самых важных и любимых направлений моей работы. Я горжусь тем, что служу в государственной инспекции по маломерным судам, в команде настоящих профессионалов. Эта победа – заслуга всего нашего коллектива», – поделился Андрей Толмачев, рассказали в пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО