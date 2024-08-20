Старейшая жительница планеты Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет в Испании

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Старейший человек в мире Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет в Испании. Об этом 20 августа сообщила ее семья в социальной сети X (бывш. Twitter), пишут "Известия".

«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как и хотела: во сне, мирно и без боли», — говорится в посте.

Как уточняет газета Daily Mail, Браньяс родилась в 1907 году в Сан-Франциско, а в 1915-м ее семья приняла решение вернуться в Испанию. В 1931 году она вышла замуж за каталонского врача, которого пережила на 46 лет. С 92 лет женщина жила в каталонском городе Олот, где в марте отметила 117-й день рождения.

Отмечается, что за свою жизнь Браньяс Морера пережила две мировые войны, пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в Испании, а также пандемию коронавируса. В январе 2023 года Книга рекордов Гиннесса официально признала ее старейшим человеком в мире после смерти французской монахини Люсиль Рандон в возрасте 118 лет.

Теперь старейшим человеком в мире является японка Томико Итоока, которая родилась 23 мая 1908 года, указало издание. По данным Американской группы геронтологических исследований, сейчас ей 116 лет.