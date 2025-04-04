Стань участником международного онлайн конкурса "Читаем. Понимаем. Переводим Рильке"

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VI Международный литературный онлайн конкурс "Читаем. Понимаем. Переводим Р. М. Рильке". 16+

До 1 октября можно подать заявку вместе с работами vk.com/concursrilke. Здесь же найдете требования к оформлению конкурсной заявки и работы.

Номинации:

- номинация "ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛИП" - на конкурс принимается видеофайл поэтический клип на стихотворение Рильке. Манера чтения стихотворения авторская, а не актёрская. Чтец, может быть участником представления (играть роль себя), а может — объектом.

- номинация "ПЕРЕВОД" - участвуют переводы стихотворений из цикла «Сонеты к Орфею»/«Die Sonette an Orpheus».

Фото: СМИБС