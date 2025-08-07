Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу

143

9 августа, в День физкультурника, в Самаре на Чкаловском спуске второй очереди набережной пройдут чемпионат и первенство Самарской области по серфингу в дисциплине «доска с веслом» - сапсерфинг.



Приглашают всех желающих принять участие в данном мероприятии!



Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи!



Программа мероприятий:



08:00 Комиссия по допуску

09:00 Брифинг

10:00 Техническая гонка

13:40 Технический спринт

15:30 Награждение

17:00 Мастер-класс

18:00 Лекция о безопасности, правилах поведения и спасательных мероприятиях на воде



Регистрация: surfsamara.ru

Фото: минспорта СО