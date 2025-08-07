Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу

9 августа, в День физкультурника, в Самаре на Чкаловском спуске второй очереди набережной пройдут чемпионат и первенство Самарской области по серфингу в дисциплине «доска с веслом» - сапсерфинг.
Приглашают всех желающих принять участие в данном мероприятии!
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи!
Программа мероприятий:
08:00 Комиссия по допуску
09:00 Брифинг
10:00 Техническая гонка
13:40 Технический спринт
15:30 Награждение
17:00 Мастер-класс
18:00 Лекция о безопасности, правилах поведения и спасательных мероприятиях на воде
Регистрация: surfsamara.ru
Фото: минспорта СО