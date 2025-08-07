Я нашел ошибку
Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи! 
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике.
Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе
Цель конкурса – популяризация классической музыки через развитие лекторского искусства.
Идет прием заявок на II Всероссийский конкурс лекторов «Послы Музыки Русского музыкального общества»
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу

7 августа 2025 20:31
143
9 августа, в День физкультурника, в Самаре на Чкаловском спуске второй очереди набережной пройдут чемпионат и первенство Самарской области по серфингу в дисциплине «доска с веслом» - сапсерфинг.

Приглашают всех желающих принять участие в данном мероприятии!

Программа мероприятий:

08:00 Комиссия по допуску
09:00 Брифинг
10:00 Техническая гонка
13:40 Технический спринт
15:30 Награждение
17:00 Мастер-класс
18:00 Лекция о безопасности, правилах поведения и спасательных мероприятиях на воде

Регистрация: surfsamara.ru

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Волга Самара

Вчера, 4 августа, произошли два трагических инцидента.
05 августа 2025, 19:15
МЧС СО: с начала купального сезона в Самарской области произошло 40 происшествий на воде
Вчера, 4 августа, произошли два трагических инцидента. Общество
517
Бесплатная акция направлена на повышение информированности населения о злокачественных новообразованиях кожи.
27 июля 2025, 16:05
Профилактический осмотр: на набережной Самары все желающие смогут узнать, как предупредить развитие рака кожи
Бесплатная акция направлена на повышение информированности населения о злокачественных новообразованиях кожи. Здравоохранение
969
Правила должны содержать четкую схему расположения платных лежаков и регламентировать обязательные требования к предпринимателям, предлагающим свои услуги. 
24 июля 2025, 15:24
В Самаре разработают правила размещения на пляжах частного оборудования
Правила должны содержать четкую схему расположения платных лежаков и регламентировать обязательные требования к предпринимателям, предлагающим свои услуги.  Благоустройство
708
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
231
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
202
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
279
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
390
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
474
