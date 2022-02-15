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Стало известно, что мужчины Самары получат в подарок на 23 февраля

15 февраля 2022 10:30
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Стало известно, что мужчины Самары получат в подарок на 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества эксперты Авито опросили 2 000 россиян, чтобы узнать, что женщины планируют дарить, а мужчины – хотят получить в подарок. Исследование показало, что 89%опрошенных из Самары хотят поздравить мужчин с “профессиональным” праздником. При этом большинство женщин в этом году планируют дарить мужчинам дезодоранты и пену для бритья (33%), одежду и обувь (15%), подарочные сертификаты (23%), а также товары для спорта (23%), а мужчины не против таких подарков, но сильнее всего мечтают о новом гаджете (30%).

Мечтать не вредно

Данные опроса показали, что в этом году искушенные подарками мужчины из Самары (30%) хотели бы получить на 23 февраля гаджеты, при этом большинство опрошенных желают получить либо смартфон (12%), либо ноутбук (2%). Больше всего мечтающих о девайсах респондентов живут в Саратове (45%) и Иркутске (42%), а меньше всего – в Кемерово – 8%.

Что интересно, среди популярных желаний также были и средства для ухода – их пожелали получить 24%респондентов из Самары. В Екатеринбурге пену для бритья хотели бы получить в подарок 35% опрошенных мужчин, а в Ростове-на-Дону и Ульяновске – 33% и 31% участников опроса соответственно.

Также респонденты из Самары проголосовали за часы (17%), алкоголь (17%) и товары для спорта (12%). 24%мужчин не определились с конкретным подарком и предпочли получить подарочный сертификат, 7%респондентов проголосовали за одежду и обувь, а еще 19% хотят получить книгу.

Желание женщины – закон

23 февраля – отличный повод не только для того, чтобы вручить мужчинам то, о чем они мечтали, но и чтобы намекнуть, что пора побриться и приодеться. Результаты опроса подтвердили, что большинство опрошенных женщин из Самары (33%) планируют преподнести мужчинам дезодоранты, пену для бритья и другие средства личной гигиены. В этом году их особенно часто будут дарить женщины Кемерово – здесь 50% участниц опроса выбрали такой вариант подарка. Что интересно, в прошлом году жительницы города, напротив, предпочли порадовать мужчин другими презентами, а дезодоранты планировали вручить лишь 17% респондентов. Наименьший процент женщин (20%), отметивших средства гигиены как предпочтительный подарок, проживают в Иркутске.

Многие женщины в этом году хотят видеть мужчин не только гладко выбритыми, но и красиво одетыми. Подарить мужчинам одежду и обувь собираются 15% опрошенных из Самары. 23% дам предоставят мужчинам свободу выбора и вручат подарочные сертификаты. В Красноярске и Ярославле разнообразить гардероб мужчин планируют большинство участниц опроса – 36% и 29% соответственно. Подарочные сертификаты собираются дарить также жительницы Ярославля и Омска – 32% опрошенных в каждом городе.

Points scored

23% участниц опроса из Самары решили учесть пожелания мужчин и вручить им товары для спорта, еще 23% опрошенных хотят преподнести в качестве подарка носки или нижнее белье. Спортивные товары больше всего предпочитают дарить жительницы Набережных Челнов (37%), Новокузнецка (36%) и Красноярска (33%).

Кроме того, еще 21% опрошенных женщин в Самаре признались, что подарят мужчинам на День защитника Отечества алкоголь, а еще 10% участниц опроса решили сделать интеллектуальный подарок и вручить близкому человеку книгу.

“В преддверии праздников россияне стараются покупать близким не только нужные, но и оригинальные подарки. В этом году абсолютное большинство женщин остановились на практичных презентах к 23 февраля – популярностью пользовались средства для ухода, а также одежда и обувь, но были и 6% россиянок, которые выбрали нестандартные подарки. К счастью, на Авито, помимо классических подарков, можно найти и необычные – начиная от винтажных запонок и заканчивая “мужскими” букетами” – комментирует Алексей Козловский, руководитель категории “Lifestyle” в Авито.

Превалирующая часть участников опроса из Самары (92%) при покупке подарка планируют не выходить за рамки 5 000 рублей: 28% собираются уложиться в бюджет до 1 000 рублей, 61% – до 3 000 рублей, еще 3% – до 5 000 рублей. Подарки стоимостью от 5 000 до 10 000 рублей приобретут 5% респондентов, еще 3%опрошенных отметили, что готовы потратить на мужчин от 10 000 рублей и больше.

Вспоминая прошлый год

В прошлом году не все российские женщины смогли угадать желания мужчин и подарить им то, о чем они мечтали. Большинству мужчин (38%) пришлось довольствоваться средствами для ухода, 26% получили носки и нижнее белье, а алкоголь и одежду вручили 14% и 12% соответственно.

Также 9% россиянок преподнесли мужчинам подарочные сертификаты и товары для спорта (8%). Желанные часы и гаджеты получили по 5% мужчин, а 4% опрошенных признались, что на прошлое 23 февраля остались ни с чем.

Большинство опрошенных мужчин (82%) оказались довольны прошлогодними подарками.

 

 

Теги: Опрос

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