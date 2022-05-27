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Стало известно, какие пляжи летом откроют в Самаре

27 мая 2022 09:46
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Стало известно, какие пляжи летом откроют в Самаре

В районе 1-ой очереди набережной уже выгружают с баржи песок. Предварительно его специально просеяли, избавили от крупных  камней, а также мусора. Далее судно будет двигаться вверх по течению – к самым дальним пляжам. На каждую набережную уходит около трех дней.

Единственное исключение – Красноглинский пляж. Туда песок завезут на автомобильном транспорте, поскольку в этой локации глубина воды около берега небольшая, барже подойти туда проблематично. Всего в этом году на самарские пляжи доставят 18 тысяч тонн чистого песка.

Следующий этап - завоз специального оборудования. Всего смонтируют около 1 200 единиц. Это зонтики, скамейки, горки. Поставят урны и биотуалеты. С 10 июня появятся и спасательные посты. Их будет 14. Ежедневно там станут дежурить 44 спасателя. 

Если в воде обнаружат бактерии и какие-либо другие загрязнители, то по требованиям СанПИН разместят объявления о запрете купания и сигнальный знак. По новым правилам вместо черных шаров используется красный флаг. А если стяг желтый, то купание разрешено, пишет ГТРК Самара. 

Места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны:

  • - 1-ая очередь набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской);
  • - 2-ая очередь набережной (от улицы Маяковского до бывшего завода «КинАп»);
  • - 4-я очередь набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
  • - пляж в районе Загородного парка;
  • - пляж под спуском по улице Советской Армии;
  • - пляж в районе Барбошиной поляны;
  • - пляж у санатория «Можайский»;
  • - пляж Красноглинского района;
  • - пляж в районе фестивальной поляны (Мастрюково) – оборудуется только в период проведения молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля.

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