Стало известно, какие пляжи летом откроют в Самаре

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В районе 1-ой очереди набережной уже выгружают с баржи песок. Предварительно его специально просеяли, избавили от крупных камней, а также мусора. Далее судно будет двигаться вверх по течению – к самым дальним пляжам. На каждую набережную уходит около трех дней.

Единственное исключение – Красноглинский пляж. Туда песок завезут на автомобильном транспорте, поскольку в этой локации глубина воды около берега небольшая, барже подойти туда проблематично. Всего в этом году на самарские пляжи доставят 18 тысяч тонн чистого песка.

Следующий этап - завоз специального оборудования. Всего смонтируют около 1 200 единиц. Это зонтики, скамейки, горки. Поставят урны и биотуалеты. С 10 июня появятся и спасательные посты. Их будет 14. Ежедневно там станут дежурить 44 спасателя.

Если в воде обнаружат бактерии и какие-либо другие загрязнители, то по требованиям СанПИН разместят объявления о запрете купания и сигнальный знак. По новым правилам вместо черных шаров используется красный флаг. А если стяг желтый, то купание разрешено, пишет ГТРК Самара.

Места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны: