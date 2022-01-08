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Срок оформления паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней

8 января 2022 16:33
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Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем.

Срок оформления паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

В МВД добавили, что данная норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем. В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.

Летом 2021 года вступила в силу часть изменений, внесенных в положение о паспорте гражданина России, образце бланка и его описании. В частности, срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, продлен до 90 дней. Кроме того, с 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Вместе с тем модернизирован и сам бланк паспорта. Теперь в нем нет "Личного кода". Также изменена последняя страница бланка, на которой теперь в доступной форме содержится информация для владельца паспорта. Кроме того, в связи со вступлением в силу постановления гражданин сам может решить, нужно ли ему проставлять отметки о регистрации и расторжении брака, о детях - гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и об ИНН.

Такие меры направлены на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов, повышение удобства пользования основным документом, удостоверяющим личность, в том числе с учетом развития дистанционных технологий взаимодействия государства и граждан.

 

Фото:    Михаил Терещенко/ТАСС

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