Средняя длина рабочего дня в России выросла до 7,17 часа

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В 2023 г. средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, что на 4 минуты больше относительно 2022 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1770 часов. РБК отмечает, что показатели как за год, так и в расчете на один день, стали максимальными за 19 лет – за весь период публикаций статистики на сайте Росстата (с 2005 г.). Предыдущий рекорд был установлен в 2019 г. – тогда средняя продолжительность рабочего дня составляла 7,15 часа, годовой показатель находился на уровне 1760 часов.

На фоне роста безработицы и пандемии COVID-19 в 2020 г. часы работы сократились – до 7,06 часа в день и 1740 часов в год. В 2021-2022 гг. наблюдался компенсаторный рост длительности рабочего времени, пишет издание.

Опрошенные РБК эксперты объяснили рост показателей дефицитом рабочей силы в России. Во ВНИИ труда Минтруда России отметили, что увеличение рабочих часов происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей. Другой причиной является выход работников из режима неполного рабочего времени и минимизация производственных простоев. Там обратили внимание, что продолжительность рабочего дня также зависит от отрасли.

Уровень безработицы в России по итогам 2023 г. составил 3,2%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, начиная с 1992 г. В конце декабря прошлого года в РАН оценили дефицит кадров в России в 4,8 млн человек. До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук». По ее словам, проблему кадрового голода особенно остро ощущают отрасли, которые «перешагнули докризисный уровень», включая машиностроение и химическую промышленность.