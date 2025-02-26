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Средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%

26 февраля 2025 13:12
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средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%

В условиях дефицита кадров российские работодатели активно расширяют круг поиска соискателей, обращая внимание на молодых кандидатов. Эксперты Авито Работы изучили, как менялись средние предлагаемые зарплаты для соискателей от 16 лет за январь 2024/2025. По данным платформы, новым сотрудникам этого возраста стали предлагать на 71% больше, чем год назад. В январе 2025 года трудоустроенные подростки могли рассчитывать в среднем на 52 286 руб/мес при фиксированном графике.

Наиболее активно молодежь стали искать в сфере доставки. В январе этого года работодатели опубликовали на 94% больше предложений о работе курьером, доступных для кандидатов от 16 лет, а средняя предлагаемая зарплата на этой позиции достигла 71 115 руб/мес. Эта профессия остается одной из самых доступных для молодежи, не требующей специальной квалификации. При этом в объявлениях работодатели зачастую указывают вилку заработка с учетом максимальных возможных значений: фактический доход курьеров зависит от количества заказов, чаевых, продолжительности смен, региона работы и других факторов.

Активнее стали нанимать подростков в почтальоны. Эта профессия не требует долгого обучения, в связи с чем молодые сотрудники могут совмещать рабочие смены с учебой. Спрос на эту позицию увеличился на 45% за год, а соискатели в январе этого года могли рассчитывать в среднем на 2000 рублей за смену.

Более того, для кандидатов от 16 лет стало на 33% больше предложений о работе фотографом. Компании часто привлекают представителей «цифрового поколения» для создания качественного и вовлекающего контента — например, на сайт или в соцсети бренда. При фиксированном графике работы соискателям предлагали в среднем 23 616 руб/мес.

В основном работодатели ищут молодежь на массовые линейные специальности, где ощущается наибольший дефицит кадров. Как правило, эти профессии не требуют специфических знаний и навыков, поэтому порог вхождения в такие профессии низкий. Это позволяет нанимать молодых кандидатов 16-18 лет, обучать их на месте и вводить в рабочие процессы с учетом ограничений для таких соискателей. Согласно законодательству, рабочее время сотрудников от 16 до 18 лет ограничено 7 часами в день и 35 часами в неделю, а при совмещении работы с учебой продолжительность рабочей смены сокращается до 4 часов в день.

 

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