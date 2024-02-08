Сразу две девушки из Самары стали участницами социального реалити телеканала «Пятница!»

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8 февраля на телеканале «Пятница!» стартует новое социальное реалити «Большие девочки» от создателей «Пацанок». Его участницами станут 13 девушек со всей России, испытывающие проблемы со здоровьем и социализацией из-за лишнего веса.

У каждой участницы своя личная история, которая привела к неправильному питанию, расстройству пищевого поведения и стремительному набору килограммов: семейные и спортивные травмы, насилие, несчастная любовь, буллинг в школе.

Среди участниц проекта оказались сразу две девушки из Самары – 24-летняя Элнара и 21-летняя Диана. Элнара при росте 168 сантиметров весит 179 килограммов. Девушка с детства испытывала недостаток родительской любви и свою обиду на родителей стала активно заедать. На протяжении последних 5 лет пыталась похудеть, но вес возвращался обратно. Элнара избегает поездок в общественном транспорте и большого скопления людей. Уверена, что если не займется собой, то станет инвалидом. Ее самая большая мечта – прыгнуть с парашютом как только сбросит лишний вес.

Диана при росте 171 сантиметр весит 153 килограмма. Спусковым механизмом стремительного набора веса стал развод родителей, из-за стресса девушка стала несоразмерно и вредно питаться, бросила занятия спортом. Однажды видео с Дианой попало в социальные сети с уничижительными комментариями. После этого она полгода не выходила из дома, боясь осуждения людей. На проекте девушка мечтает справиться с психологическими травмами и понять, почему еда стала для нее главным удовольствием в жизни.

На протяжении трех месяцев Элнара и Диана вместе с другими «большими девочками» будут жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Наставниками и помощниками девушек на пути к новой жизни станут легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, диетолог Доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

«Большие девочки» стартуют 8 февраля и будут идти на «Пятнице!» по четвергам в 19:00. Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.