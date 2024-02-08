Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации
На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд
На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд
В Самаре на Утевской автомобилистка сбила пешехода
В Самаре на Утевской автомобилистка сбила пешехода
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
Второй смартфон в подарок в билайне!
Второй смартфон в подарок в билайне!
Самарец погиб в ДТП в Борском районе
Самарец погиб в ДТП в Борском районе
Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций
Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.15
0.47
EUR 98.09
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сразу две девушки из Самары стали участницами социального реалити телеканала «Пятница!»

8 февраля 2024 12:04
123
Сразу две девушки из Самары стали участницами социального реалити телеканала «Пятница!»

8 февраля на телеканале «Пятница!» стартует новое социальное реалити «Большие девочки» от создателей «Пацанок». Его участницами станут 13 девушек со всей России, испытывающие проблемы со здоровьем и социализацией из-за лишнего веса. 

У каждой участницы своя личная история, которая привела к неправильному питанию, расстройству пищевого поведения и стремительному набору килограммов: семейные и спортивные травмы, насилие, несчастная любовь, буллинг в школе. 

Среди участниц проекта оказались сразу две девушки из Самары – 24-летняя Элнара и 21-летняя Диана. Элнара при росте 168 сантиметров весит 179 килограммов. Девушка с детства испытывала недостаток родительской любви и свою обиду на родителей стала активно заедать. На протяжении последних 5 лет пыталась похудеть, но вес возвращался обратно. Элнара избегает поездок в общественном транспорте и большого скопления людей. Уверена, что если не займется собой, то станет инвалидом. Ее самая большая мечта – прыгнуть с парашютом как только сбросит лишний вес. 

Диана при росте 171 сантиметр весит 153 килограмма. Спусковым механизмом стремительного набора веса стал развод родителей, из-за стресса девушка стала несоразмерно и вредно питаться, бросила занятия спортом. Однажды видео с Дианой попало в социальные сети с уничижительными комментариями. После этого она полгода не выходила из дома, боясь осуждения людей. На проекте девушка мечтает справиться с психологическими травмами и понять, почему еда стала для нее главным удовольствием в жизни. 

На протяжении трех месяцев Элнара и Диана вместе с другими «большими девочками» будут жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Наставниками и помощниками девушек на пути к новой жизни станут легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, диетолог Доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

«Большие девочки» стартуют 8 февраля и будут идти на «Пятнице!» по четвергам в 19:00. Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
75
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
131
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
167
В Самарской области более 880 одиноких пожилых людей получили уход и заботу в приемных семьях
8 февраля 2024  09:27
В Самарской области более 880 одиноких пожилых людей получили уход и заботу в приемных семьях
169
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
7 февраля 2024  13:51
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
621
Весь список