спрос на услуги по мытью окон вырос в полтора раза

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Летний сезон традиционно увеличивает спрос на услуги мойки окон: с наступлением тепла компании и частные клиенты активнее приводят в порядок фасады и остекление. Аналитики Авито Услуг и Авито Работы изучили, как во втором квартале 2025 года изменился спрос на такие услуги и насколько выросла востребованность специалистов этого профиля среди компаний.

По данным Авито Услуг, самый заметный рост интереса показала услуга по мытью балкона: спрос на нее увеличился на 56%. Клинеры на 18% активнее предлагают убрать эту часть квартиры по сравнению с первым кварталом 2025 года. Средняя стоимость такой уборки начинается от 1300 рублей.

Также существенно вырос интерес пользователей к мытью окон: эту услугу стали искать в полтора раза активнее (52%). Исполнители стремятся удовлетворить этот запрос, поэтому среди предложений клинеров данная услуга теперь встречается на 16% чаще. В среднем по стране стоимость таких работ стартует от 450 рублей.

Согласно аналитике Авито Работы, в целом по России наблюдается активный рост вакансий в сегменте мойки окон. Самыми востребованными специалистами стали альпинисты — во втором квартале 2025 года спрос на них вырос на 28% в сравнении с первым кварталом 2025 года. Это опасная профессия, требующая специальных навыков и допусков, поэтому и оплата труда здесь одна из самых высоких — в среднем 150 000 руб/мес при гибком графике, при этом оплата зависит от заказов и сезона. Уборщики тоже пользуются популярностью среди работодателей: число вакансий увеличилось на 11%, средняя предлагаемая заработная плата около 90 000 руб/мес при сменном графике.

География спроса показывает, что Москва и Санкт-Петербург лидируют по числу вакансий для специалистов по мойке окон. В Москве спрос на них вырос на 109%, а в Санкт-Петербурге - на 78%. В этих городах средние предлагаемые зарплаты составляют 90 000 и 100 000 руб/мес соответственно. При этом особенно востребованными в данном сегменте оказались альпинисты — прирост вакансий составил 84% в Северной столице, и 24% — в Москве.