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Спрос на пожарных в Самарской области вырос в 1,7 раз

24 августа 2021 09:45
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Спрос на пожарных в Самарской области вырос в 1,7 раз

Эксперты hh.ru, сайт для поиска работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с вакансиями для пожарных: выяснилось, что с начала этого года в России для данных специалистов было открыто в два раза больше предложений о работе, нежели за аналогичный период 2020 года. В Самарской области количество вакансий для пожарных за год выросло в 1,7 раз.

На сегодняшний день в стране открыто больше тысячи вакансий для специалистов по пожаротушению и пожарной безопасности, в том числе, для лесных пожарных. В Самарской области к пожаротушению и пожарной безопасности сегодня так или иначе относится более 60 вакансий. В обязанности лесных пожарных, согласно сведениям из вакансий, входит выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров, работы по охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности, а также оказание помощи пострадавшим и защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы пожаров.

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для пожарных составляет 35 тысяч рублей, в то время как средние ожидания соискателей-пожарных – это 45 тысяч рублей. Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26-35 лет, еще две трети – тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя.

Фото: Дильдина Светлана

 

Теги: вакансии пожарные

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