Спрос на курьеров в Самара вырос на 13% в 2024 году

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По данным Авито Услуг, выше всего интерес самарцев к услугам курьеров, выполняющих заказы на автомобиле.

Согласно исследованию Авито Услуг, в 2024 году спрос на услуги курьеров в Самаре вырос на 13%. Этому в том числе способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды. Услуги курьеров одинаково востребованы как у бизнеса, так и у самарцев. Аналитики Авито Услуг изучили, какому виду доставки отдают предпочтение жители Самары и какие средства передвижения выбирают курьеры.

Автокурьеры — одни из самых востребованных

Спрос самарцев на курьеров-водителей увеличился на 107% год к году. Это легко объяснить — такие исполнители могут взять на себя больше задач, чем пешие и велокурьеры, в частности, доставлять тяжелые грузы на большие расстояния.

По данным Авито Услуг, в 2024 году большинство самарцев делают выбор в пользу автодоставки: ее доля от общего спроса на курьерские услуги — 91%. За год этот показатель вырос почти на треть — зимой 2023 года он составлял 63%. Среди городов, жители которых чаще всего отдают предпочтение автокурьерам, — Калининград, Иркутск, Владивосток и Воронеж (98-99% от общего спроса на курьерские услуги).

Растет и предложение услуг автодоставки. За год количество специалистов, выполняющих заказы на автомобиле, увеличилось на 113%.

Интерес к курьерам на электро-транспорте вырос в два раза

В два раза вырос интерес россиян и к курьерам, которые используют электротранспорт — электро-велосипеды и самокаты (+99%), а количество предложений на платформе в этой категории увеличилось в три с половиной раза (+244%) год к году. Личный городской транспорт недорог в обслуживании и позволяет исполнителям не зависеть от транспортной ситуации на дорогах, а значит, доставлять заказы быстрее и зарабатывать больше.

Чаще всего искали исполнителей на электро-транспорте жители Ростова-на-Дону и Новосибирска — на этот вид доставки приходится 47% от общей доли спроса на курьерские услуги в каждом городе.

Пешие курьеры: динамика предложения опережает спрос, но исполнители недостатка заказов не испытывают

Спрос самарцев на пеших курьеров на Авито Услугах увеличился на 95% год к году. У такой доставки есть ряд преимуществ — она дешевле услуг авто- и вело-исполнителей, и если нужно отправить не тяжелую посылку, еду, документы, цветы, выбор часто делают в пользу пеших специалистов. К тому же такие курьеры могут работать круглый год, в то время как обладатели электротранспорта могут развозить заказы, только когда это позволяет погода. Пешие исполнители также не зависят от пробок.

Наиболее популярна пешая доставка у жителей Оренбурга (64% от общего спроса), Новосибирска (50%) и Саратова (47%).

Предложение услуг пеших курьеров за год увеличилось на платформе в три раза.