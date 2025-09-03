Я нашел ошибку
Главные новости:
14 сентября 2025 года в Самарской области запланированы выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
Регионы ПФО готовятся к предстоящим выборам
Событие для педагогов, родителей и работодателей объединит на одной площадке ключевых экспертов со всей области.
В регионе состоится организационно-презентационная сессия «Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Сдача объекта планируется до конца 2025 года.
В селе Приволжье возводится модульное здание врачебной амбулатории
В Волгоградской области прошло первенство России по парусному спорту с участием 200 юных яхтсменов из 20 регионов.
Яхтсмены региона выиграли медали первенства России
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»

3 сентября 2025 17:15
86
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.

Региональный оператор комплекса ГТО приглашает спортсменов-любителей в возрасте от 18 до 49 лет принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!».

Чтобы стать участником, подавай заявку с информацией о личных результатах:
в подтягивании на высокой перекладине (для мужчин)
в рывке гири (для мужчин)
в отжиманиях (для женщин)
в поднимании туловища из положения лежа (для всех)
в наклоне вперед на гимнастической скамье с прямыми ногами (для всех)
в беге на 30 или 60 метров (для всех)

Заявки принимаются по почте gaugto-ct@mail.ru до 22 сентября.

Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.

 

Фото:  минспорта СО

Самара

Новости по теме
Её имя носит Самарский медицинский колледж. А теперь памятная доска установлена на фасаде здания школы №70, где она училась.
03 сентября 2025, 17:56
В Самаре открыли мемориальную доску Нине Ляпиной, героически погибшей во время Великой Отечественной войны
Её имя носит Самарский медицинский колледж. А теперь памятная доска установлена на фасаде здания школы №70, где она училась. Общество
6
В Волгоградской области прошло первенство России по парусному спорту с участием 200 юных яхтсменов из 20 регионов.
03 сентября 2025, 17:23
Яхтсмены региона выиграли медали первенства России
В Волгоградской области прошло первенство России по парусному спорту с участием 200 юных яхтсменов из 20 регионов. Спорт
70
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
03 сентября 2025, 17:05
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени». Спорт
126
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
148
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
207
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
255
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
253
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
231
Весь список