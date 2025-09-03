Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»

86

Региональный оператор комплекса ГТО приглашает спортсменов-любителей в возрасте от 18 до 49 лет принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!».



Чтобы стать участником, подавай заявку с информацией о личных результатах:

в подтягивании на высокой перекладине (для мужчин)

в рывке гири (для мужчин)

в отжиманиях (для женщин)

в поднимании туловища из положения лежа (для всех)

в наклоне вперед на гимнастической скамье с прямыми ногами (для всех)

в беге на 30 или 60 метров (для всех)



Заявки принимаются по почте gaugto-ct@mail.ru до 22 сентября.



Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.

Фото: минспорта СО