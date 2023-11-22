Спортивные достижения Самарской области представят на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

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В Москве продолжает работу выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Экспозиция Самарской области знакомит жителей Москвы и гостей столицы с красотами, достопримечательностями и достижениями нашего региона. В их числе – и спортивные успехи Самарской области. Запланирована насыщенная программа с участием звезд спорта 63 региона. Среди них – олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова, победитель Паралимпийских игр легкоатлетка Николь Родомакина, серебряные призеры Олимпийских игр по фехтованию братья Кирилл и Антон Бородачевы, титулованная самарская баскетболистка Ольга Артешина, чемпионка Европы по каратэ Анна Чернышева, чемпион страны по фигурному катанию Егор Базин, обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев и многие другие.



Все желающие больше узнать о развитии самарского спорта смогут принять участие в мастер-классах, фотосессиях с маскотами, встречах и автограф-сессиях со спортсменами, лекциях руководителей спортивных федераций, которые расскажут о своих уникальных проектах, которые реализуются на территории Самарской области. А также запланированы прямые трансляции спортивных матчей. Так, гости стенда увидят один из главных спортивных объектов Самарского региона – спортивно-концертный комплекс «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого», возведенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Будем дружно болеть за баскетболистов «Самары» в матче Единой лиги ВТБ против белорусского клуба «Минск».



В спортивных викторинах посетители смогут выиграть билеты на матчи профессиональных клубов и спортивную атрибутику. 1 декабря на стенде отметим День хоккея. В праздничный день руководство ХК «Лада» разыграет поездку в Тольятти на домашний матч. Благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом сезоне наша команда вернулась в элиту российского хоккея. Сегодня «Лада» успешно выступает в Континентальной хоккейной лиге и находится в лидирующей тройке Восточной конференции.



10 декабря вместе с футбольными клубами «Крылья Советов» и «Акрон» отметим Всемирный день футбола. На выставку приедут действующие футболисты и почетные ветераны. Также у юных поклонников футбола и их родителей будет уникальная возможность познакомиться с работой двух лучших в стране футбольных академий.

Заслуженный мастер спорта России по шашкам Олег Дашков проведет сеанс одновременной игры. Соперником международного гроссмейстера сможет стать каждый.



Напомним, проведение международной выставки-форума «Россия» утверждено Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Впервые в ХХI веке главные достижения нашей страны можно увидеть на одной площадке. Выставка вызывает у посетителей гордость за свою страну.



«Всех интересуют достижения нашей страны, а они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает Международная выставка-форум "Россия"», — отметил Владимир Путин.

Выставка стартовала в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день – 12 апреля, в День космонавтики.



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