В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.
В Чапаевске молодая мать подозревается в систематическом избиении своих малолетних детей
Участниками стали 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Спортсмены сборной Самарской области завоевали пять наград всероссийских соревнований по сумо 
Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров.
Самарская область становится центром маломерного судостроения
Это не первое признание творчества писателя.
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии.
Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С.
10 октября в регионе без осадков, до +19°С
Цель инициативы - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 
В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных
На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена
Спорт, медиа, уличная культура и живое общение: молодёжный форум пройдет в Самаре

9 октября 2025 15:16
126
В программе — мастер-классы по медиа, воркауту, паркуру, брейкингу, скейтбордингу, самокату, граффити и стрит-арту.

С 10 по 12 октября в Самаре на базе торгового комплекса «Гуд’ОК» пройдёт молодёжный форум, который объединит более 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Начало — 10 октября в 11:00, участие бесплатное.  +14

Организатор — Круглогодичный молодёжный центр «Безопасность и профилактика» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительства Самарской области.

Форум станет площадкой для общения, обмена опытом, спортивной активности и творческого самовыражения.

В программе — мастер-классы по медиа, воркауту, паркуру, брейкингу, скейтбордингу, самокату, граффити и стрит-арту. Пройдут соревнования по уличной культуре, финалы хип-хоп и брейк-данс баттлов, показ короткометражного фильма, конкурс медиа-контента и воркшопы по социальным проектам.

Участники форума смогут пообщаться с экспертами, заявить о своих инициативах и найти единомышленников. Всё это в неформальной, но продуктивной атмосфере.

Форум ориентирован на школьников, студентов, педагогов, наставников, тренеров, молодых специалистов и всех, кто заинтересован в развитии молодёжной среды — через спорт, культуру, медиа и социальные проекты.

Регистрация доступна по ссылке: https://myrosmol.ru/events/1843e912-bb36-4c2b-9678-03ba5fca9972

 

 

Фото: круглогодичный молодёжный центр «Безопасность и профилактика»

 

Теги: Самара

