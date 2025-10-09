Спорт, медиа, уличная культура и живое общение: молодёжный форум пройдет в Самаре

С 10 по 12 октября в Самаре на базе торгового комплекса «Гуд’ОК» пройдёт молодёжный форум, который объединит более 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Начало — 10 октября в 11:00, участие бесплатное. +14
Организатор — Круглогодичный молодёжный центр «Безопасность и профилактика» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительства Самарской области.
Форум станет площадкой для общения, обмена опытом, спортивной активности и творческого самовыражения.
В программе — мастер-классы по медиа, воркауту, паркуру, брейкингу, скейтбордингу, самокату, граффити и стрит-арту. Пройдут соревнования по уличной культуре, финалы хип-хоп и брейк-данс баттлов, показ короткометражного фильма, конкурс медиа-контента и воркшопы по социальным проектам.
Участники форума смогут пообщаться с экспертами, заявить о своих инициативах и найти единомышленников. Всё это в неформальной, но продуктивной атмосфере.
Форум ориентирован на школьников, студентов, педагогов, наставников, тренеров, молодых специалистов и всех, кто заинтересован в развитии молодёжной среды — через спорт, культуру, медиа и социальные проекты.
Регистрация доступна по ссылке: https://myrosmol.ru/events/1843e912-bb36-4c2b-9678-03ba5fca9972
Фото: круглогодичный молодёжный центр «Безопасность и профилактика»