Спецподразделение «Мангуст» УФСИН СО отмечает 35-летие

С 35-летием, ОСН «МАНГУСТ»! С Днём создания отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России!

За 35 лет спецподразделение «Мангуст» УФСИН России по Самарской области не раз доказывало свою готовность встать на защиту закона и порядка - 33 командировки, участие в контртеррористических операциях, восстановление конституционного строя на Северном Кавказе.

За мужество и героизм, проявленные в сложнейших условиях, сотрудники и ветераны «Мангуста» удостоены высоких наград:

4 - Орденом Мужества;

2 - Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами;

17 - Медалью «За отвагу»;

19 - Медалью Суворова, а также десятки других ведомственных и государственных наград.

Но «Мангуст» — это не только боевые задачи.

Это чемпионы:

-мастера спорта России по дзюдо и самбо;

-кандидаты в мастера спорта по рукопашному бою и пауэрлифтингу;

-неоднократные призёры чемпионатов мира и России.

А ещё - это патриоты, которые передают опыт и дух подрастающему поколению через уроки мужества и дни открытых дверей.

Сегодня, в день 35-летия со дня образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России, мы с гордостью чествуем всех, кто служит и служил в ОСН «Мангуст»!

Под руководством полковника внутренней службы Андрея Саяпина спецподразделение продолжает удерживать высочайший уровень подготовки и безупречно выполнять задачи, поставленные руководством, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области