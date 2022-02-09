Спецназ ЦВО на учении под Самарой уничтожил условного противника и захватил важные документы

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Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учении в Самарской области уничтожили условного противника и захватили важные документы.

По замыслу практических действий, которые прошли на полигоне Новая Бинарадка, разведывательные группы провели рейдовые действия в районе, где были замечены активные действия неприятеля. Спецназовцы совершили скрытый марш к маршруту движения автомобильной техники, затем была организована засада. Подорвав машину спецназ вступил в скоротечный бой, уничтожил противника из пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и захватил сведения, представляющие ценность для вышестоящего штаба. Отход групп в район эвакуации осуществлялся на захваченной у «боевиков» технике.

В тактико–специальном учении приняли участие около 100 военнослужащих, была задействована специальная техника.