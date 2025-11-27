Я нашел ошибку
Главные новости:
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»

125
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области в очередной раз оказали помощь женщинам центра «Ты – не одна».

В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства. Региональный филиал Роскадастра уже не в первый раз участвует в подобных мероприятиях, посещает экоцентры и приюты для животных. Такие важные инициативы объединяют коллектив, делают команду более крепкой.

Сам центр работает с 2015 года и специализируется на помощи беременным женщинам, женщинам с несовершеннолетними детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. С такими женщинами работают психологи и при необходимости помогают юристы. За помощью обращаются женщины не только из Самары, но и со всего региона и даже из других областей. На данный момент в центре проживает около 30 человек.

Очень важно, что любой человек может прийти в центр и оказать помощь. На данный момент проживающим необходимы продукты питания, в том числе сладости для детей, подгузники, хозяйственные товары.

 

Фото предоставлено пресс-службой Филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области                

 

Теги: Самара

