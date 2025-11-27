Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области в очередной раз оказали помощь женщинам центра «Ты – не одна».

В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства. Региональный филиал Роскадастра уже не в первый раз участвует в подобных мероприятиях, посещает экоцентры и приюты для животных. Такие важные инициативы объединяют коллектив, делают команду более крепкой.

Сам центр работает с 2015 года и специализируется на помощи беременным женщинам, женщинам с несовершеннолетними детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. С такими женщинами работают психологи и при необходимости помогают юристы. За помощью обращаются женщины не только из Самары, но и со всего региона и даже из других областей. На данный момент в центре проживает около 30 человек.

Очень важно, что любой человек может прийти в центр и оказать помощь. На данный момент проживающим необходимы продукты питания, в том числе сладости для детей, подгузники, хозяйственные товары.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области