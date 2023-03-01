Специалисты Росреестра СО провели мастер-класс для студентов 

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28 февраля 2023 года специалисты Управления Росреестра по Самарской области провели мастер-класс по проверке и подготовке договора купли-продажи недвижимости для студентов 4 курса юридического института Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Общая вводная теоретическая часть, озвученная заместителем начальника отдела правового обеспечения Мининым Константином, позволила студентам вспомнить и структурировать полученные знания о правовых основах государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним, а также особенностях совершениях сделок купли-продажи недвижимости. Живой интерес студентов вызвала информация о существенных условиях сделки, а также жизненные примеры из практики государственных регистраторов при проверке законности сделки и проведении правовой экспертизы документов.

«Уверен, что подобные мероприятия со студентами являются своего рода вкладом в будущее. Завтрашние выпускники-юристы, которые будут готовить договоры с недвижимостью для жителей Самарской области, с учетом полученного сегодня практического опыта будут делать это на высоком профессиональном уровне. Те же, кто решится связать свое профессиональное будущее с Росреестром, имеют уникальную возможность ближе познакомиться с профессией» - отметил Минин Константин.

Мастер-класс стал отличным дополнением к программе обучения по специальному курсу «Нотариат», которая в настоящее время осваивается студентами 4 курса юридического института Самарского университета.

«Проведение совместных семинаров, мастер-классов с Управлением Росреестра по Самарской области для наших студентов имеет большую ценность, так как дает возможность получить практические навыки, позволяющие чувствовать себя увереннее, как можно лучше подготовиться к реальной юридической работе. Такие встречи полезны и для студентов, которые в настоящий момент определяются с выбором будущего места прохождения преддипломной практики либо уже строят планы дальнейшего трудоустройства», – отметила заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права юридического института Самарского университета – к.ю.н., доцент Рузанова Валентина.

Применить полученные теоретические знания на практике помогла студентам заместитель начальника отдела регистрации ипотеки Корнилова Валерия, которая провела с ними интерактивную игру. Каждой группе студентов были предложены жизненные ситуации, связанные с приобретением либо продажей недвижимого имущества, в которых одни выступали на стороне продавца, другие – покупателя. Студентами были проанализированы конкретные практические примеры, а также существенные условия и особенности совершения сделок с общей долевой собственностью, совместной собственностью супругов, сделок с участием несовершеннолетних. С особым интересом будущие юристы разбирали ситуации приобретения недвижимости с использованием средств материнского капитала, а также кредитных средств.

В заключение мастер-класса спикеры порекомендовали всем его участникам подписаться на официальные аккаунты Управления Росреестра по Самарской области в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей, связанных со сферой земли и недвижимости.

Мастер-класс был организован в рамках мероприятий, приуроченных к 15-летию образования Росреестра и 25-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сообщает пресс-служба Росреестра СО.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области