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Специалисты проекта «Лапша» рассказали про самые популярные фейки за прошедшую неделю

6 июля 2022 10:47
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Специалисты проекта «Лапша» рассказали про самые популярные фейки за прошедшую неделю

Всего за неделю специалисты «Лапши» выявили 53 уникальных фейка. Суммарно они набрали порядка 340 миллионов просмотров. Чаще всего фейковые сообщения были связаны с проведением специальной военной операции. Этой теме было посвящено почти 40%.
Вторая по популярности тематика — внутренняя политика. Третье место заняла тема, затрагивающая уровень благосостояния граждан.
Самым крупным фейком стали слухи о проблемах с признанием российских дипломов за рубежом из-за отказа от Болонской системы. Такие сообщения начали появляться еще в мае. Однако глава Минобрнауки Валерий Фальков опроверг эти домыслы. Суммарно этот фейк набрал 28 миллионов просмотров.
Вторым по популярности мифом стал смерч, который якобы засняли в Чувашии. 27 июня в регионе произошел крупный ураган. Он оставил без крыш 70 домов, повалил 15 опор ЛЭП и 160 деревьев.
На следующий день в социальных сетях и СМИ, в том числе федеральных, появились кадры разбушевавшейся стихии. На видео был изображен смерч, который разрушает дома на своем пути. Журналисты заявили, что действие происходит в Чувашии.
На самом деле кадры были сняты в США. 29 апреля смерч обрушился на город Андовер в штате Канзас. Он разрушил около сотни домов. Этот фейк набрал 4,5 миллиона просмотров.
Третий по масштабности фейк, который набрал 850 000 просмотров, - новость о том, что на врачей завели уголовное дело из-за смерти Юрия Шатунова. Изначально информация об уголовном деле появилась в СМИ со ссылкой на концертного директора артиста Аркадия Кудряшова. Однако позже он заявил, что журналисты неправильно поняли его слова. В Следственном Комитете также опровергли сообщения об уголовном деле.
Информационная борьба с фейками по-прежнему остается актуальной.
Выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности занимается фактчекинговый проект «Лапша». У пользователей есть возможность отправить специалистам подозрительную информацию. 
Они проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. 
Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».

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