Специалисты проекта «Лапша» рассказали про самые популярные фейки за прошедшую неделю

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Всего за неделю специалисты «Лапши» выявили 53 уникальных фейка. Суммарно они набрали порядка 340 миллионов просмотров. Чаще всего фейковые сообщения были связаны с проведением специальной военной операции. Этой теме было посвящено почти 40%.

Вторая по популярности тематика — внутренняя политика. Третье место заняла тема, затрагивающая уровень благосостояния граждан.

Самым крупным фейком стали слухи о проблемах с признанием российских дипломов за рубежом из-за отказа от Болонской системы. Такие сообщения начали появляться еще в мае. Однако глава Минобрнауки Валерий Фальков опроверг эти домыслы. Суммарно этот фейк набрал 28 миллионов просмотров.

Вторым по популярности мифом стал смерч, который якобы засняли в Чувашии. 27 июня в регионе произошел крупный ураган. Он оставил без крыш 70 домов, повалил 15 опор ЛЭП и 160 деревьев.

На следующий день в социальных сетях и СМИ, в том числе федеральных, появились кадры разбушевавшейся стихии. На видео был изображен смерч, который разрушает дома на своем пути. Журналисты заявили, что действие происходит в Чувашии.

На самом деле кадры были сняты в США. 29 апреля смерч обрушился на город Андовер в штате Канзас. Он разрушил около сотни домов. Этот фейк набрал 4,5 миллиона просмотров.

Третий по масштабности фейк, который набрал 850 000 просмотров, - новость о том, что на врачей завели уголовное дело из-за смерти Юрия Шатунова. Изначально информация об уголовном деле появилась в СМИ со ссылкой на концертного директора артиста Аркадия Кудряшова. Однако позже он заявил, что журналисты неправильно поняли его слова. В Следственном Комитете также опровергли сообщения об уголовном деле.

Информационная борьба с фейками по-прежнему остается актуальной.

Выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности занимается фактчекинговый проект «Лапша». У пользователей есть возможность отправить специалистам подозрительную информацию.

Они проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда.

Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».