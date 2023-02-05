Специалисты ГИМС рассказали школьникам о происшествиях, которые могут случиться на реках и озерах зимой

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Специалисты Центра ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области уделяют большое внимание профилактике детской безопасности. Зимние водоемы привлекают мальчишек и девчонок возможностью прокатиться по замерзшему льду на лыжах и коньках. Но, как правило, большинство ребят выходят на лед не зная элементарных правил безопасного поведения на водных объектах.

Для формирования у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на льду сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области регулярно проводят занятия в образовательных учреждениях региона.

Так, в школе № 26 г. Самары государственный инспектор по маломерным судам самарского инспекторского отделения Центра ГИМС Алевтина Скрипачева и начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова провели для учащихся урок ОБЖ по мерам безопасности на водных объектах в зимний период.

Специалисты рассказали школьникам о происшествиях, которые могут случиться на реках и озерах зимой, о том, какие правила надо соблюдать, чтобы избежать беды.

Кроме того, ребята узнали о способах самоспасения в случае провала под лед, и что надо делать если вдруг стали очевидцами происшествия. Для закрепления полученных знаний были розданы памятки с правилами безопасности.

«В ходе урока ребята должны усвоить, что зимние водоемы, несмотря на кажущуюся прочность льда, всегда представляют опасность. Трагедия может произойти в любом месте озера или реки, даже недалеко от берега. Поэтому мы пытаемся донести до учащихся, что неукоснительное соблюдение правил безопасности вблизи зимних водоемов, внимательность и осторожность будут являться залогом их безопасности»,- отметила Наталья Нестерова.

Специалисты Главного управления МЧС России по Самарской области уверены, что регулярное посещение образовательных учреждений и проведение уроков безопасности помогут предотвратить происшествия на зимних водоемах региона.