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Специалист по детейлингу назвал распространенную ошибку при мойке машины самостоятельно

17 апреля 2023 21:43
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Неподходящие тряпки могут испортить кузов машины.

При использовании губок и тряпок, на которых остается песок и пыль, на кузове автомобиля могут появиться царапины. Это является самой распространенной ошибкой при самостоятельной мойке машины, рассказал Даниил Скребов, специалист по детейлингу, пишут "Известия".

«Для мойки следует использовать пористые губки, а вытирать автомобиль нужно полотенцами из микрофибры с большим ворсом — около 8 мм», — сказал эксперт в беседе с «Газета.Ru».

По словам Скребова, если пользоваться неподходящими тряпками, кузов машины также перестанет блестеть. Чтобы этого избежать, стоит убирать воду с автомобиля, не придавливая тряпку к покрытию.

Помимо этого, если кузов машины покрыт защитной или декоративной пленкой, напор воды должен быть на расстоянии не менее 50 см. В противном случае дополнительное покрытие может повредиться.

Специалист также отметил, что не следует наносить шампунь на автомобиль после мытья водой. Из-за этого после смывки на кузове останется грязь.

 

Фото:   ru.freepik.com

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