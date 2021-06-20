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Спасибо, что спасаете жизни! - массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области

20 июня 2021 13:27
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Спасибо, что спасаете жизни! - массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области

С инициативой провести акцию «Спасибо, доктор! » выступило региональное отделение «Единой России».

Поздравления с профессиональным праздником, сладкие подарки и букеты роз первыми в воскресное утро получили медики трёх городских больниц Самары. 

Медсестёр и врачей, идущих на смену и закончивших дежурство, поздравили молодогвардейцы, депутаты Самарской губернской думы и победители предварительного голосования "Единой России".

"Для нас,  да и для всех жителей Самарской области, этот день - это еще один повод сказать СПАСИБО всем врачам, медсестрам, санитарам, фельдшерам, которые и в период пандемии, и в мирное время работают с полной самоотдачей, без перерывов и выходных, рискуя собственным здоровьем и жизнью", - напомнил депутат Самарской губернской Думы Дмитрий Литвинов. 

"Хотелось  лично сказать "спасибо" врачам и медсестрам самой крупной областной больницы за их труд. За работу на передовой, за работу в выходные дни и праздники, ночью и днем", - присоединилась к поздравлениям руководитель Самарского союза молодёжи Анастасия Софьина, победительница предварительного голосования "Единой России".

Вместе с волонтерами и активистами МГЕР она встречала идущих на дежурство медсестёр и врачей Самарской областной клинической больницы имени Середавина букетами цветов и тортами. 

Ещё одна участница предварительного голосования,  руководитель ГосЖилИнспекции Виктория Каткова  свой выходной день  тоже начала с поздравлений медсестёр  СОКБ. 

"Это люди самой благородной профессии на свете. Они никогда не ждут благодарности за то, что делают. Они всегда говорят, что просто делают свою работу. Это и есть настоящий героизм", - отметила Виктория. 

"Это неожиданно и очень приятно. Никто не представлял, что рабочий день в воскресенье может быть  таким праздничным. Мы сами забыли, что сегодня день медицинских работников, так что это был очень приятный сюрприз!", - поделились впечатлениями о своём дежурстве медсестры приемного покоя Самарской областной больницы. 

"В свой профессиональный праздник хочу присоединиться ко всем теплым и искренним словам благодарности в адрес медработников всей страны. И пожелать коллегам из других больниц и регионов, здоровья, спокойствия, удачных дежурств", - отметил дежурный врач Игорь Малкин. 

"Мы - обычные медсестры, не из " красной зоны". Сегодня нас заметили и это для многих из нас - уже знаковое событие", - говорят скромные героини в белых халатах, которые пришли на смену. 

Многие из них посвятили медицине  всю жизнь. И только сейчас начали чувствовать, как меняется в обществе отношение к сфере здравоохранения, как повышается престиж медицинских профессии, и это очень важно для нас, отмечают медработники. 

В свой профессиональный праздник поздравления и подарки от самарских единороссов получили также медики городских больниц N 4, 6 в Самаре и тольяттинской горбольницы N5 . 

Напомним, что по инициативе единороссов жители городов и сел Самарского региона, общественники, действующие депутаты, сторонники Партии,  победители предварительного голосования всю неделю в преддверии профессионального праздника медиков встречались с врачами, посещали больницы и поликлиники, дарили подарки, а также передавали слова благодарности от жителей губернии – лично и в социальных сетях.

Теги: «Единая Россия» акция медработники Спасибо, доктор

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