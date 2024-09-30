«Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ»: молодежный совет Росреестра СО организовал творческое мероприятие

Я нашел ошибку
Главные новости:
И доложить о результатах всего расследования.
Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело. из-за стрельбы в самарского активиста - ветерана СВО
Потерпевший запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.
Житель Жигулевска стрелял из ружья в мужчину и пытался переехать его на автомобиле
Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.
Ветераны «Крыльев» – серебряные призеры Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 40+
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим.
Предприятия губернии представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий
В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы.
В ПФО откроются новые Международные клубы дружбы
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: гончарные студии, клубы для детей, производство одежды, украшений, услуги тренера и коуча.
В Самаре определили победительниц городского этапа программы «Мама-предприниматель»
Объявлен оранжевый уровень опасности.
С 1 по 7 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ»: молодежный совет Росреестра СО организовал творческое мероприятие

30 сентября 2024 14:22
152
Перед зданием ведомства, молодые активисты создали яркий и эмоциональный рисунок, символизирующий эту важную дату.

В рамках Всероссийского проекта «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», приуроченного к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией, Молодежный совет самарского Росреестра организовал творческое мероприятие, призванное подчеркнуть единство и сплоченность народа. Перед зданием ведомства, молодые активисты создали яркий и эмоциональный рисунок, символизирующий эту важную дату.

На полотне, изображено сердце, вложенное в ладони. Также, на композиции расположился хэштег #МЫВМЕСТЕ, который стал не только лозунгом мероприятия, но и общим девизом тех, кто стремится к единству и взаимопониманию.

«Каждый из нас может внести свой вклад в укрепление чувства единства и патриотизма. Мероприятие стало не только праздником, но и началом новой традиции, которая будет вдохновлять молодежь на творческие и благородные дела. Эта акция служит напоминанием о том, что культурное наследие и общие ценности объединяют людей, вдохновляя их двигаться вперёд к общим целям, укрепляя патриотизм и любовь к Родине», - говорит Ольга Суздальцева, заместитель руководителя самарского Росреестра.

 

Фото:   пресс-служба Росреестра СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
И доложить о результатах всего расследования.
30 сентября 2024, 16:22
Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело. из-за стрельбы в самарского активиста - ветерана СВО
И доложить о результатах всего расследования. Закон
79
Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.
30 сентября 2024, 15:57
Ветераны «Крыльев» – серебряные призеры Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 40+
Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов. Футбол в Самаре
113
Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим.
30 сентября 2024, 15:31
Предприятия губернии представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий
Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим. Общество
108
В центре внимания
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
110
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
424
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
641
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024  12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
521
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024  12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
498
Весь список